'Jumbo stuurt honderden werknemers weg, maar geen gedwongen ontslagen'

Bij supermarktketen Jumbo in Veghel wordt flink gereorganiseerd, waardoor honderden medewerkers hun huidige baan kwijtraken. Dit blijkt uit een brief die het personeel heeft gekregen en die in het bezit is van RTL Z.

Jumbo gaat de organisatie in de winkels veranderen. Medewerkers van wie de baan komt te vervallen, mogen solliciteren op een nieuwe functie binnen het bedrijf, schrijft RTL Z. Of er evenveel nieuwe functies bijkomen als er vervallen, is nog niet bekendgemaakt.

'Op zoek naar andere baan'

In de 'nieuwe winkelorganisatie' vervallen de functies 'afdelingschef' en 'eerste medewerker'. Medewerkers met deze functies worden boventallig verklaard en die moeten dus op zoek naar een andere baan bij Jumbo, of een functie elders. Vooralsnog geeft Jumbo aan dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, zegt Margje van der Woude, vakbondsbestuurder Handel bij vakbond FNV.

