Huisartsen platgebeld om plek op wachtlijst voor coronaprik

Huisartsenpraktijken in Brabant worden vaak tientallen keren per dag gebeld door mensen die graag een plek op de wachtlijst willen voor een coronaprik. De bellers hopen dat er aan het eind van de dag restjes van het vaccin over zijn. Omroep Brabant maakte een rondgang langs een aantal huisartsen om te vragen of dat zin heeft en of ze sowieso een wachtlijst hanteren.

Huisartsenpraktijk Keulemans en Geelen in Tilburg krijgt dagelijks tientallen belletjes van mensen van wie het geduld op begint te raken, zo vertelt een medewerker. "Daar hebben we het erg druk mee. Mensen willen weten wanneer ze aan de beurt zijn, waar ze dan naartoe moeten en welk vaccin ze zullen krijgen." Het beantwoorden van die vragen komt bovenop het normale werk in de praktijk.

Ook huisartsenpraktijk Rasi in Den Bosch en Huisartsen Uden krijgen vaak de vraag 'mag ik op de wachtlijst?' Rasi heeft geen wachtlijst, in Uden noteren ze soms wel namen, maar liever roepen ze zelf mensen op die toch al snel aan de beurt zouden zijn voor een prik.

Huisarts Mikkels in Breda krijgt vooral vragen tijdens het reguliere spreekuur. "Veel mensen durven er niet voor te bellen, maar in de spreekkamer beginnen ze er toch over." Hij hanteert een eigen beleid. Zo prikt hij tegen het advies in nog 60-minners met AstraZeneca en kunnen ook mensen die erg gebukt gaan onder de coronamaatregelen een vaccin krijgen.

De meeste huisartsen die we spraken houden geen wachtlijst bij. Omdat ze zelf mensen als 'reserve' oproepen, of omdat er simpelweg geen prikken meer zijn. Keulemans en Geelen: "Welke wachtlijst? Welke Vaccins? Wij als huisartsenpraktijk staan zelf op de wachtlijst. We hebben begin maart één vaccinatieronde gehad en die hebben we zonder verspilling opgemaakt. Nu zijn we aan het wachten tot we weer mogen. Maar we krijgen niets geleverd."

Bij huisarts Rasi in Den Bosch speelt hetzelfde probleem: "Er bestaat bij ons geen wachtlijst. Er is pas één vaccinatieronde geweest en de huisartsen vaccineren niet iedere week." Het wachten is dus op de volgende ronde, maar hoe die er precies uit gaat zien weet de huisarts zelf ook niet. "Het zal anders zijn omdat besloten is mensen onder de 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Mogelijk haken mensen door de negatieve berichten zelfs af."

Volgens de vaccinatieplanning prikken de huisartsen de komende tijd mensen tussen de 60 en 65 en mensen met overgewicht of het syndroom van down. Ook mensen onder de 60 met andere medische problemen moeten hun prik bij de huisarts halen. Nu AstraZeneca niet meer geadviseerd wordt voor die groep van 60-minners is nog onduidelijk welk vaccin ze dan krijgen.

Eerder beklaagden huisartsen zich al over de traagheid van het vaccineren en de moeite die ze moeten doen om extra vaccins te bestellen.

