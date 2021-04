Vaste campinggasten woest omdat ze weg moeten voor natuurresort

Trudy Roest (81) bij de ingang van de camping (foto: Noël van Hooft) vergroot

De vaste campinggasten van Klein Oisterwijk kunnen er niet van slapen: ze moeten na tientallen jaren verkassen. Eigenaar Ernst Jonkers wil namelijk een nieuwe weg in slaan met zijn camping. De camping met chalets en jaarplaatsen wordt een ecologisch natuurresort. "Dit was mijn uitje, al vijftig jaar. En dat is nu weg", vertelt een verdrietige maar ook woeste Trudy.

De eigenaar vindt het ook verdrietig en begrijpt de boosheid. Maar volgens Jonkers kan hij niet anders: "We lijden tonnen verlies. Als ik nu niet ingrijp dan moeten we binnenkort gedwongen stoppen en dat wil ik niet."

"Mensen willen niet de lasten dragen van een vaste plek."

In 1995 nam Ernst Jonkers samen met andere familieleden de camping over van zijn oom. Eerst zorgde de economische crisis voor problemen en nu komt daar de coronacrisis bij. "Daar komt bij dat jaarplaatsen niet meer in trek zijn. Mensen willen niet de lasten dragen van een vaste plek en chalet. Tegenwoordig is delen in."

Met een investeerder willen ze de camping nu toekomstbestendig maken. "Het wordt een natuurresort. Iets wat perfect past bij Oisterwijk." En daar past het volkswijkgevoel van gasten die het hele jaar op de camping zitten, niet meer bij. Dat betekent dat de vaste gasten binnen nu en vijf jaar weg moeten zijn.

"Het is een teringzooitje. Hij heeft ons allemaal belazerd."

Dat is tegen het zere been van onder andere de 81-jarige Trudy Roest uit Den Haag. Van 1 april tot 1 oktober zit Roest elk jaar op de camping in Oisterwijk. "Dit gaat allemaal om geld. Wij betalen tussen de 2500 en 3000 euro om hier een jaar te verblijven. Straks wil hij duizend euro per week gaan vragen of zo."

Een andere campinggast is het met Trudy eens. "Het is een teringzooitje. Hij heeft ons allemaal belazerd."

Daar is een stel dat sinds dit jaar een plaats heeft het helemaal mee eens. "Wij hebben dit jaar een plekje gekocht. Er is toen gezegd dat ze alles gaan herinrichten, prima. Maar niet dat we weg moeten. Duizenden euro’s zijn gewoon weg omdat we hebben geïnvesteerd in en rondom de caravan."

‘’Kinderen vinden het misschien nog wel lastiger dan wij volwassenen.’’

Een campinggast die nu zo’n vijf jaar in Oisterwijk komt, vindt het allemaal heel heftig wat er nu gebeurt. ‘’Ik wil hier het liefst nog jaren blijven. Het is een heel mooi en rustig park.’’ De vrouw woont net als vele gasten in Tilburg. "Hier kunnen we ontspannen, even weg van de drukte thuis."

De kinderen van de vrouw hebben een hele groep vrienden opgebouwd op de camping en die hebben het er ook moeilijk mee dat ze nu weg moeten. "Die vinden het misschien nog wel lastiger dan wij volwassenen."

Ernst Jonkers snapt dat mensen het niet leuk vinden maar hij benadrukt dat als hij nu niks doet het over enkele maanden over en uit is met de camping en dat mensen dan helemaal met lege handen staan. "Nu krijgen ze nog een vergoeding om hun chalet te verhuizen naar een andere camping. Dat zal ergens tussen de 1500 en 2200 euro liggen."

"Hopelijk is het binnen vijf jaar een camping waar heel Brabant trots op kan zijn."

Hoelang de vaste gasten nog kunnen blijven weet niemand. "We beginnen binnenkort achteraan met vernieuwen", zegt Jonkers. "En zo gaan we langzaam naar voren werken. Hopelijk is het binnen vijf jaar een camping waar heel Brabant trots op kan zijn."

