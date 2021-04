Verkeersles op de skelter: 'Buitenles is goed voor de hersenen'

Wachten op privacy instellingen... Verkeersles in de openlucht in Empel. Volgende Vorige vergroot 1/2 Buiten les, da's beter dan binnenzitten!

Voor de kinderen van groep vijf van basisschool Wikveld in Empel is het bepaald geen straf om op de Nationale Buitenlesdag buiten in het zonnetje verkeersles te krijgen. Lekker racen op de skelter in plaats van met de neus in de boeken. Buiten les krijgen is volgens de laatste wetenschappelijke inzichten goed voor de hersenen en zou veel vaker moeten gebeuren.

Voor docent Danny Kievit van basisschool het Kwikveld staat het als een paal boven water: alle vakken kunnen buiten worden gegeven als het moet: "Ik kan hier zo een klas regelen, die buiten rekenles krijgt", zegt hij enthousiast.

Hij nam het initiatief voor de buitenlessen op zijn school en hoopt vurig dat alle andere scholen in Nederland het voorbeeld volgen. Kievit zegt dat het geven van lessen in de buitenlucht nog in de kinderschoenen staat, maar dat het enthousiasme bij de leerkrachten groot is. "Niemand heeft gezegd het niet te zien zitten".

"Kinderen vinden een buitje helemaal geen probleem."

"Buitenles krijgen is goed voor de hersenen van de kinderen", zegt Stefan van Beurden. Hij is als docent van de Fontys-lerarenopleiding Pabo groot voorstander van buitenles.

Op het oog lijkt het of de kinderen bijna aan het spelen zijn met de verkeersles op de skelter, maar volgens Stefan leren ze zo van alles: "Het is inspelen op elkaar, communiceren, allerlei motorische vaardigheden komen eraan te pas, er komt heel wat bij kijken."

Er zijn ook nog wel wat hobbels op de weg. Zo werkt het weer in Nederland alvast vaak niet mee. Maar volgens Stefan hoeft ook dat geen probleem te zijn: "Volwassenen vinden dat lastig, kinderen zijn daar veel makkelijker in en vinden een buitje helemaal geen probleem."

En de kinderen zelf, die vinden het allemaal geweldig leuk en zouden veel vaker buitenles willen krijgen in plaats van tussen vier muren.

