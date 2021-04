Kelly geniet op het balkon op Rhodos en ze geeft geen moer om kritiek

Kelly is veilig aangekomen op Rhodos. vergroot

Het is genieten met een hoofdletter G voor Kelly uit Tilburg. Inmiddels is ze aangekomen met de ‘proefreis’ op Rhodos. En dat bevalt daar uitstekend, ondanks alle nare reacties die ze op sociale media krijgt.

“Het is een groot stuk jaloezie, denk ik”, vertelt Kelly vanaf haar balkon in het resort op Rhodos in het radioprogramma Afslag Zuid. “Ik kreeg onwijs veel nare reacties.” Beledigingen als ‘dom schaap’, dat ze zaagsel in haar hoofd heeft en de politiek een handje helpt. “Weinig positiefs in ieder geval”, vat ze samen. Ze probeert er zich maar zo min mogelijk van aan te trekken. “Gisteravond had ik er wel moeite mee, maar vandaag ben ik alweer trots dat ik hier aan deel mag nemen.”

"Wij maken hopelijk mogelijk dat er in coronatijd gereisd kan worden."

Want ze ziet het als een hele verantwoordelijkheid, testen hoe er in coronatijd toch veilig gereisd en vakantie gevierd kan worden. “Wij maken hopelijk mogelijk dat er in coronatijd gereisd kan worden.” Ze hoopt dat de mensen die nu allerlei lelijke dingen op haar sociale media achterlaten, dat nog even beseffen als ze binnenkort zelf weer eens op reis kunnen. “Na deze proef, als je dan zelf weer eens op reis kan. Denk dan nog eens terug aan wat je mij allemaal toewenste.”

Bij het resort zelf zijn de reacties louter positief, vertelt Kelly. “Ik denk dat ik namens alle 188 gelukkigen spreek als ik zeg dat het echt genieten is. Er hangt een heel gemoedelijke sfeer.” En ook al mogen de gasten alleen op het resort blijven, daar is toch genoeg te doen. “We genieten van de zon, het eten, het entertainment, buiten zwemmen. We kunnen hier winkelen zónder afspraak, want er zijn ook een paar winkeltjes op het resort.”

"Ik laat me gewoon heerlijk verblinden door de zon."

En ook de medewerkers daar zijn blij dat ze weer eens gasten kunnen ontvangen. "Ik sprak een vrouw die hier werkt en ze is blij voor het toerisme én voor zichzelf", vertelt Kelly, "Ik zag aan haar ogen dat ze lachte achter haar mondkapje. En dat ze ervan geniet om weer al die lekkere gerechtjes kunnen maken voor iedereen."

Gerechtjes waar Kelly en haar medegasten dan op hun beurt weer van genieten. Nare reacties of niet. "Ik laat me hier gewoon heerlijk verblinden door de zon. En that's it."

