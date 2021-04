2000 vlaggen om het eerste Tilburgse verjaardagsfeestje te vieren

Wachten op privacy instellingen... Tilburgs trots: de eigen vlag. (foto: Leon Hagedoorn) Volgende Vorige vergroot 1/2

Tilburg viert zondag voor het eerst zijn verjaardag. Aan de inwoners wordt gevraagd om de Tilburgse vlag uit te hangen en dankzij Olivier Jaspers zou dat zomaar massaal kunnen gaan gebeuren. Hij verkocht met zijn Ollie's Brandstore in een jaar tijd namelijk meer dan tweeduizend stadsvlaggen.

Zondag zal blijken welke Tilburgers voor hun stad de vlag uithangen. Tilburg heeft dan 212 jaar stadsrechten en dat wordt voortaan gevierd. De Tilburgse vlag bestaat nog niet zo lang: sinds 1997 pas. De kleuren, blauw en geel, zijn gebaseerd op het wapen van de stad.

Dat de vlag überhaupt te koop is, is te danken aan Olivier Jaspers van Ollie’s Brandstore. Vorig jaar, met de eerste lockdown, begon hij ‘m te verkopen. “Ik kwam op het idee toen ik in Siënna was, in de Italiaanse regio Toscane. Daar heeft iedere wijk z’n eigen vlag en de stad hangt er vol mee. Allemaal mensen die de trots van hun wijk uitdragen. Ik dacht: dat moet met een stad als Tilburg ook kunnen.”

In een jaar tijd heeft Jaspers er meer dan tweeduizend van verkocht. En het is nog geen Siënna, maar om de hoek van zijn winkel in de Langestraat hangen al aardig wat vlaggen. Jojanneke van Zandwijk van het Stadsmuseum Tilburg is een van de initiatiefnemers van de vlaggenactie en ze is er blij mee: “Dit is Tilburgs trots en we laten het zien!”

"Ik heb het idee dat Tilburgers steeds meer van hun stad gaan houden."

Van Zandwijk is geen geboren Tilburgse. Ze woont twaalf jaar in de stad: “Ik voel me hartstikke Tilburgs, maar bekijk de stad toch een beetje als buitenstaander. Ik heb het idee dat Tilburgers steeds trotser worden, steeds meer van hun stad gaan houden. Tilburg is een stad in ontwikkeling en daar zijn wij heel goed in, om dat op een leuke spannende manier te doen. En daar hoort een vlag wat mij betreft bij.”

Op 18 april 1809 gaf koning Lodewijk Napoleon Tilburg stadsrechten: zondag dus 212 jaar geleden. De stad viert het behalve met vlaggen ook met een eigen tune. Die werd gecomponeerd door Erwin Steijlen en wordt om twaalf uur ’s middags gespeeld op de beiaard van de Heikese Kerk.

Daarnaast kun je zondag om elf uur voor het eerst, via een livestream, een kijkje nemen in het vernieuwde Tilburgse stadhuis.

LEES OOK: Als eerste stad krijgt Tilburg een eigen tune

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.