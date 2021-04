Racoon geeft Fieldlabconcert in Brabanthallen en kan nauwelijks wachten

Racoon mag in Den Bosch eindelijk weer eens optreden. vergroot

Racoon verzorgt 7 mei in Den Bosch een Fieldlab-concert. Er zijn 3500 kaartjes beschikbaar voor het optreden, dat plaatsvindt in de Brabanthallen, zo heeft de band bekend gemaakt. De bezoekers hoeven tijdens het evenement de 1,5 meter niet in acht te nemen. Van hen wordt wel verwacht dat ze vooraf negatief getest zijn en dat ze meedoen aan onderzoeken naar de verspreiding van het coronavirus.

“Wij hebben er heel veel zin in om na meer dan een jaar weer voor een groot publiek te spelen. Te gek dat we op deze manier duizenden fans eindelijk een mooie concertavond kunnen bezorgen. We kunnen echt niet wachten.”, aldus Bart van der Weide, zanger van Racoon.

'Alle vertrouwen in topavond'

Ook Jeroen Dona is blij. De directeur van MAINSTAGE, de concertruimte waar de band optreedt, geniet al bij het vooruitzicht van een zaal vol muziek en dansende mensen. “Dit is waar we het voor doen. We hebben vorig jaar laten zien dat we hier goed en veilig concerten en optredens kunnen organiseren. Ook zonder sneltests vooraf zijn er geen besmettingshaarden geweest. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we hier een topavond kunnen gaan organiseren.”

Racoon is bekend van grote hits als ‘Oceaan’, ‘Love You More’, ‘No Mercy’, ‘Liverpool Rain’ en ‘Het Is Al Laat Toch’. De Zeeuwse band won de Popprijs, drie Edisons en twaalf 3FM Awards. Racoon is vaste gast bij tal van festivals en speelde ooit in een uitverkocht Ziggo Dome. Op dit moment heeft de band een hit met ‘Hee Joh Jip’.

De kaarten voor het optreden gaan donderdag vanaf 10.00 uur in de verkoop via www.MAINSTAGE.nl en www.racoon.nl.

