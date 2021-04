Zwaargewonde zeearend gaat vooruit: 'Ze is al een stuk actiever'

De gewonde zeearend (foto: Vogelrevalidatiecentrum Zundert). vergroot

Het gaat stapje voor stapje beter met de zwaargewonde zeearend die maandagochtend in Steenbergen werd gevonden. Dat laat het vogelrevalidatiecentrum in Zundert weten. Hier wordt het dier opgevangen en verzorgd. "De wonden lijken mee te vallen, maar ze is wel flink verzwakt en mager."

De zeearend heeft verwondingen aan haar borst en poot. "Bij binnenkomst hebben we haar gelijk onderzocht en de wonden schoongemaakt", schrijft de opvang. Maandagmiddag heeft een speciale vogeldierenarts de zeearend nog een keer nauwkeurig onderzocht.

Het leek er volgens de opvang later die middag op dat het verzwakte dier niet zelf ging eten. Reden om haar sondevoeding te geven en onderhuids vocht toe te dienen.

"Ze loopt haar verblijf door, maar ze verkrampt de poot waar de wond zit."

"Dinsdagmorgen was ze al een stuk actiever. Ze leek toen zelf wat gegeten te hebben", vertellen de verzorgers. "Ze loopt haar verblijf door, maar ze verkrampt de poot waar de wond zit en staat daar niet op." Dinsdagmiddag is de poot daarom gespalkt.

Hoe de zeearend de verwondingen heeft opgelopen, is nog niet duidelijk. Röntgenfoto's moeten dit duidelijk maken. Maar die kunnen pas gemaakt worden wanneer het dier verder is aangesterkt. Boswachter Erik de Jonge die de zeearend maandag naar de opvang in Zundert bracht, gaf toen al aan dat de verwondingen zeer waarschijnlijk niet zijn veroorzaakt door een windmolen.

"Indrukwekkend om zo'n imposante roofvogel van zo dichtbij te mogen bekijken."

De zeearend is een unieke vogel, de grootste roofvogel die we in Europa kennen. De dierenopvang in Zundert noemt het dan ook 'indrukwekkend om zo'n imposante roofvogel van zo dichtbij te mogen bekijken'. "Heel ontroerend ook om haar zo lusteloos te zien."

Er zijn in Nederland ongeveer tien a vijftien succesvolle broedparen.

De gewonde zeearend wordt onderzocht (foto: Vogelrevalidatiecentrum Zundert). vergroot

