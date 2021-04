Bever gespot op klaarlichte dag in Bossche woonwijk

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Facebook gemeente 's-Hertogenbosch. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bever gespot op klaarlichte dag in woonwijk

Een bijzondere verschijning in een plantsoentje in een woonwijk in Den Bosch: een bever liet zich op klaarlichte dag zien. Dat is bijzonder, want het grootste knaagdier van Europa komt overdag maar zelden tevoorschijn. In een filmpje dat de gemeente deelt op Facebook is te zien hoe het dier op het oog op zijn gemak door het gras struint.

Sandra Kagie Geschreven door

De bever werd gespot in de buurt van de plas het IJzeren Kind. "Waarschijnlijk was deze jongvolwassene op zoek naar een eigen territorium", schrijft de gemeente.

'Boel aan het verkennen'

"Deze bever komt waarschijnlijk uit het riviertje de Aa", reageert iemand onder het bericht. "Dit is een belangrijke verbindingsroute voor bevers. Omdat bevers territoriaal zijn, worden ze verjaagd door andere bevers en moeten tweedejaars op zoek naar nieuw leefgebied."

Iemand anders laat weten dat er 'al een tijdje bevers in het IJzeren Kind zitten'. "Deze zal de boel aan het verkennen zijn."

