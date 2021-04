Bejaardentehuis van de toekomst is geen huis maar een hele wijk

Het bejaardentehuis van de toekomst is geen ouderwets bejaardentehuis, maar een wijk waar oudere bewoners zelfstandig wonen, maar wel alle voorzieningen kunnen vinden die bij een bejaardentehuis horen. Paul Kagie van de stichting Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel in Den Bosch: "Het moet er prettig wonen zijn voor ouderen en jongeren."

Bijna 3000 bewoners van Den Bosch West zijn ouder dan 65. De meesten van hen zijn prima in staat zelfstandig te wonen. Wel heeft een groeiend aantal bewoners in de wijk meer ondersteuning nodig.

De zusjes Stephany en Hillary Pedro studeren allebei sociaal maatschappelijk werk. Ze hebben bloemetjes naar ouderen gebracht en praatjes gemaakt: "We horen vooral dat de mensen door corona veel alleen zitten en het liefst weer meer contact hebben met de mensen in de buurt. Een bingo vinden ze leuk. Ook horen we dat de ouderen iemand willen die hen af en toe kan vervoeren of een klusje kan doen", zegt Hillary.