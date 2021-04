Horeca, gemeente en Radio 538 praten deze ochtend over Oranjedag

De Bredase horeca gaat donderdagmorgen om tien uur praten met burgemeester Paul Depla en Radio 538 over Oranjedag in de stad. Café-eigenaren reageerden afgelopen week furieus toen ze hoorden dat de terrassen voorlopig niet open mogen, maar dat het festival van 538 met 10.000 bezoekers op het Chasséveld wél wordt toegestaan.

Het nieuws over het 538-evenement voelde voor horecaondernemers in Breda als een mes in de rug. “Ik heb er geen woorden voor. Ik zou als burgemeester dit evenement niet in mijn stad willen hebben terwijl de horeca dicht is. Waarom doen ze de terrassen niet als proef?”, reageerde restauranteigenaar Yannis Papadopoulos.