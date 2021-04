Website PSV overbelast door stormloop op kaartjes voor coronatestwedstrijd

PSV-fans die een kaartje willen bemachtigen voor de wedstrijd PSV - FC Groningen op 24 april moesten donderdagochtend veel geduld hebben. De website van de PSV Ticketshop is overbelast en de verkoop van de kaartjes voor de coronatestwedstrijd die om negen uur begon, lag al snel stil. Toen om elf uur de verkoop werd hervat, zouden er nog 3000 van de totale 4000 kaarten beschikbaar zijn.

De eredivisiewedstrijd maakt deel uit van de tientallen coronatestevenementen waarbij publiek welkom is. Het is voor het eerst in maanden dat er weer supporters in het stadion zitten.