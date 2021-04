Zoon (22) doodde vader na ruzie over eetstoornis: ‘Hij moest gewoon dood'

Het onderzoek bij het huis in Sint-Michielsgestel. vergroot

De zoon van gemeenteraadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel zegt zijn vader te hebben gedood na een ruzie over zijn eetstoornis. Hij sloeg hem augustus vorig jaar meerdere keren met een klauwhamer. “Hij moest gewoon dood.”

De 22-jarige verdachte barstte nog voor de zitting in de rechtbank in Den Bosch hevig in tranen uit. Hij hapte naar adem als hij zijn verhaal moest doen. “Ik wil het gewoon niet vertellen”, zo smeekte hij de rechter. Na nog geen half uur moest de zaak vanwege zijn heftige emoties gepauzeerd worden.

Jack de Vlieger werd op 22 augustus meerdere malen met een klauwhamer geslagen, onder meer op zijn hoofd. Volgens het OM zijn op het lichaam schedelbreuken, ribbreuken, een klaplong en ernstig bloedverlies vastgesteld. Deze verwondingen zijn hem fataal geworden. De 22-jarige zoon wordt door justitie verdacht van moord of doodslag.

Binnen het gezin speelden al langer problemen. Zo was er vaak ruzie in huis. Bovendien had de zoon al ruim anderhalf jaar zelfdmoordgedachten.

Eetprobleem

Het eetprobleem van de zoon zou aanleiding zijn voor het conflict die dag. “Ik was heel misselijk en kon gewoon niet eten. Toch moest ik van hem iets eten. Hij lachte me gewoon uit.” Zijn vader zou vervolgens gezegd hebben dat de zoon zich maar beter van kant kon maken. Daarna kon hij zich niet meer beheersen.

Toen zijn vader naar de milieustraat ging, haalde de zoon een hamer uit de garage. Aarzelend wachtte hij zijn vader op en deelde de eerste klap uit. “Ik wilde gewoon vrij zijn. Ik moest hem pijn doen, zoals hij mij ook altijd pijn deed. Dat lukt niet met woorden, die gleden van hem af.”



Kortsluiting

De zoon sloeg op de tafel in de rechtszaal en schreeuwde: “Hij moest gewoon dood en dan was alles goed.” De verdachte vertelde dat hij kortsluiting in zijn hoofd had. “Ik sloeg hem heel hard.”

Het gemeenteraadslid werd 22 augustus dood gevonden in de garage van zijn huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. Al snel werd duidelijk dat het om een misdrijf ging. De zoon werd nog diezelfde dag opgepakt.

De Vlieger was ruim veertig jaar betrokken bij de Partij van de Arbeid en was bondsbestuurder bij de FNV. Zijn onverwachte dood zorgde dan ook voor geschokte reacties vanuit de buurt, vakbond en ook de politiek. Jack de Vlieger is 64 jaar oud geworden.

De verdachte lijdt onder andere aan de persoonlijkheidsstoornis borderline en is volgens psychologen verminderd toerekeningsvatbaar. De behandeling van de zaak is nog bezig en duurt tot en met vrijdag. Naar verwachting komt donderdag ook de eis. De uitspraak volgt doorgaans twee weken later.

