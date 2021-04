Vermiste hond Simba na wekenlange zoektocht dood gevonden in sloot

Simba was zes weken spoorloos (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Wekenlang werd er gezocht naar de jonge hond Simba, die het na een aanrijding in Liempde op een lopen zette en niet meer terugkwam. Tot groot verdriet van baasjes Sylvie Adriaans en Rogier Biekens werd het dier deze week dood gevonden in een sloot, vlakbij huis. "Het is heel triest dat zo afloopt. We hadden zo gehoopt dat het anders zou zijn."

Op donderdagochtend 4 maart vertrok Rogier vertrok van huis en de jachthond, een heidewachtel, rende achter hem aan. Net als Diesel, de andere hond des huizes.

Op de weg voor het huis van Sylvie en Rogier ging het mis: Simba werd aangereden. Beide honden gingen ervandoor. Na anderhalf uur kwam Diesel alleen terug en begon een wekenlange speurtocht naar zijn maatje Simba. "Als het even kan, gaan we op zoek. Hij is een deel van het gezin en hoort gewoon bij ons. Het is echt verschrikkelijk dat hij nu weg is", vertelde Sylvie twee weken na de aanrijding.

Bij het zoeken kregen Sylvie en Rogier hulp van de Stichting Dogsearch. Alles werd uit de kast gehaald, zelfs speurhonden werden ingezet. Concrete resultaten waren er niet. Wel waren er tips, bijvoorbeeld van een zenuwachtig ogende mevrouw in een natuurgebied bij Maliskamp, die een hond met doffe ogen bij zich had die op Simba leek.

"Sommige mensen wisten zo zeker dat ze hem gezien hadden."

Maar na zes weken tussen hoop en vrees, werd het dode lichaam van de hond vlakbij het huis van Sylvie en Rogier gevonden in een sloot. "Na het ongeluk zei de vrouw die hem had aangereden meteen al dat ze een rimpeling zag in de sloot. We hebben daar toen met vier man gezocht. Later zijn we er ook met speurhonden geweest, die niet aansloegen. Zo raar. Sommige mensen wisten zo zeker dat ze hem gezien hadden."

Het was een bekende van de twee die de hond uiteindelijk ontdekte. "Rogier is toen mee gaan kijken en zag dat het inderdaad Simba was. We hebben hem eruit gehaald en later op onze eigen grond begraven. Onze andere hond Diesel heeft nog een tijdje naar beneden staan kijken toen we Simba in het gat hadden gelegd. Zo zielig, hij was pas twee jaar oud."

"Ik moet het laten nu rusten."

Hoewel het niet de afloop is waar Sylvie en Rogier op hoopten, kunnen ze niets anders meer dan het afsluiten. "Volgens een man die er verstand van heeft, kan hij met de breuk niet lang geleefd hebben. We hopen maar dat hij weinig pijn heeft gehad."

Dat met heel haar hart geloven is nog moeilijk, na de tips die er de afgelopen weken waren van mensen die Simba gezien dachten te hebben. "We konden nog een autopsie laten doen. maar dat kost heel veel geld en we krijgen Simba er niet mee terug. Ik moet het laten rusten."

Sylvie en Simba, (foto: Sylvie Adriaans).

