Man die flat in brand dreigde te steken komt niet meer terug naar huis

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

De verwarde man die woensdagmiddag dreigde zijn appartement aan de Monseigneur Zwijsenstraat in brand te steken in Best, komt niet meer terug naar zijn huis. Dat laat Woonstichting Thuis donderdag weten. Door de actie van de man moest het appartementencomplex worden ontruimd.

Medewerkers van de woonstichting gaan donderdagmiddag langs de deuren om een brief te bezorgen en te praten met de bewoners. “De bewoners, maar ook wij, zijn enorm geschrokken”, legt Ingrid van Erve van de woonstichting uit.

Doosje bonbons

“Wij vinden het enorm belangrijk dat mensen fijn kunnen wonen maar ook dat ze zich veilig voelen in hun huis. Daarom willen we hen een hart onder de riem steken. Het is gewoon heel vervelend wat er is gebeurd.”

De woonstichting biedt de bewoners ook slachtofferhulp aan. En ze krijgen als aardigheidje een doosje bonbons.

In de flat wonen veelal ouderen. Een aantal van hen vertelden woensdag aan Omroep Brabant dat ze niet verrast waren door de actie van de verwarde man. Ze voelen zich al tijden onveilig.

Overlastmeldingen

"De eerste dag dat hij hier kwam wonen, gooide hij al zijn hele huisraad naar beneden", zei bijvoorbeeld bewoner Ruud Balk. Corry de Poorter vulde aan: "Hij dreigt, gooit met spullen, bonkt op deuren en maakt lawaai. Ik ga bang naar bed."

Van Erve wil niet ingaan op de vraag of er al vaker overlastmeldingen bij de stichting waren binnengekomen over de man. "Maar we nemen meldingen van overlast altijd serieus." Ook kan de woordvoerder vanwege de privacy niet vertellen of de man binnenkort in een ander huis van Woonstichting Thuis wordt gehuisvest.

De bewoners van het complex werden na de evacuatie met een stadsbus naar het gemeentehuis gebracht. Aan het einde van de middag kon de groep weer terug naar huis.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.