Grote heroïnelijn naar Roosendaal: OM wil 12 jaar cel voor Yüsuf S.

Het was een van de grootse internationale heroïnelijnen naar ons land die de afgelopen jaren is ontdekt. Het eindpunt was vaak Roosendaal. En de grote man was een Eindhovenaar van Turkse afkomst. De officier van justitie wil dat hij twaalf jaar de gevangenis in gaat.

De zaak kwam in 2018 aan het rollen toen politie informatie binnenkreeg over een man die geboren is in Eindhoven. Yüsuf S. (45) werd genoemd als medefinancierder en organisator van drugstransporten. De politie ging speuren en ontdekte dat de man zorgde voor een deklading, om de drugs onder te verstoppen. Dat ging dan om bijvoorbeeld marmeren tegels. En hij regelde loodsen om de drugs uit te pakken. De politie kon hem in verband brengen met tonnen aan heroïnetransporten over de weg en over zee. Zo ging er naar de haven van Antwerpen onder meer 954 kilo en 1259 kilo.

Stiekem gevolgd

Ook toen in de Italiaanse haven Genua 268 kilo heroïne werd onderschept, viel de naam van de Eindhovenaar. De Italiaanse douane haalde alle drugs uit de vracht maar liet twee kilo zitten als bewijs. Stiekem volgden undercoveragenten de vrachtwagen. Die ging naar een loods op bedrijventerrein Majoppeveld-Noord in Roosendaal. Het spul werd naar binnen gebracht in een loods aan de Jan Frederik Vlekkestraat. Daar greep een Nederlands arrestatieteam in, samen met Italiaanse collega's.

De Italiaanse politie publiceerde een video over het onderzoek en de vondst van de drugs die naar Roosendaal moesten. Opvallend in het filmpje is niet alleen de muziek, maar ook de aanwezigheid van de Italiaanse agenten op het Roosendaalse bedrijventerrein.

De video over het onderzoek:

Het rechercheteam van de landelijke eenheid ontdekte dat dit transport deel uit maakte van een internationale drugslijn. Een reeks transporten kon zo worden onderschept en toegeschreven aan deze bende:

268 kilo heroïne in Roosendaal (november 2018)

658 kilo heroïne in Frankfurt an der Oder, bestemd voor Roosendaal (mei 2019)

169 kilo heroïne in Emmen (mei 2019)

40 kilo heroïne in Rotterdam (november 2019)

29 kilo heroïne in Arnhem en Bremen (november 2019), dit ging om export.

Volgens de politie was Nederland steeds de plek waar de drugs naar toe gingen. Daarna moest het weer worden uitgevoerd naar Engeland, Scandinavië en Duitsland. De bende had ook een opslagplaats in Arnhem.

Medeverdachten

De Eindhovenaar, die nu in Dordrecht woont, wordt door het OM gezien als de baas. Vandaar de eis van twaalf jaar. Tegen twee mannen met een Turks paspoort eiste de officier van justitie ieder acht jaar, voor het transport in Emmen en de 658 kilo van Frankfurt naar Roosendaal.

Een medeverdachte (44) uit Den Haag zou betrokken zijn geweest bij het Roosendaalse transport van de 268 kilo. Hij hoorde zes jaar cel tegen zich eisen. Dat geldt ook voor een man (33) uit Rotterdam.

Uitgaande van een kiloprijs van 10.000 euro hadden de drugs een miljoenenwaarde. De 658 kilo voor Roosendaal zou alleen al bijna 2,7 miljoen euro waard zijn op straat.

In deze zaak van Emmen zijn er al vier mannen uit Den Haag veroordeeld. Ze kregen allemaal vier jaar celstraf.

Kazachstan

Tijdens het onderzoek kwam de politie nog meer transporten op het spoor die ze linken aan dit misdaadnetwerk. Zo onderschepte de politie in Kazachstan een transport van 1100 kilo heroïne, in een truck met natuursteen.

De rechtbank in Zwolle die de zaak behandelde doet op 11 mei uitspraak. Daarna gaat het OM de verdachten proberen kaal te plukken van hun criminele winsten.

