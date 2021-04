Brand verwoest loods met Johans oldtimer, een kapsalon en 'spullen van opa'

In de loods stond naast deze personenauto ook een oldtimer (foto: Noël van Hooft) De brandweer had het vuur in Roosendaal na uren onder controle (foto: Christian Traets/SQ Vision). Het bedrijfsgebouw aan de Watermolenstraat in Roosendaal ging in vlammen op (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 In de loods stond naast deze personenauto ook een oldtimer (foto: Noël van Hooft)

Een loods met daarin een kapsalon, een oldtimer en ‘spullen van opa’ is donderdagnacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde aan de Watermolenstraat in Roosendaal. Eigenaar Johan Korsmit bekijkt vrijdag verslagen de resten. ‘’Het is klote, maar er zijn geen slachtoffers gevallen."

‘’Gelukkig is ons huis net niet in brand gevlogen", vertelt Johan. Hij is eigenaar van de loods en gebruikt de ruimte als hobbyplek voor zijn oldtimers. Zijn dochter heeft er een kapsalon.

‘’We hebben echt geluk gehad dat we wakker zijn geworden van het alarm.''

De hele loods naast het huis van Johan is verwoest door de brand, die hij rond halfeen ontdekte. ‘’Ik hoorde een alarm en ben gaan kijken. Ik zag rook uit de loods komen’’, vertelt de Roosendaler. Zonder binnen te kijken, belde hij meteen de brandweer. ‘’Ik heb de deuren niet open gedaan want dan komt er zuurstof bij en dan gaat het nog harder branden.’’

En dat was een juiste beslissing want de brandweer kon daardoor op het nippertje voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis van Johan en zijn vrouw. ‘’We hebben echt geluk gehad dat we wakker zijn geworden van het alarm, anders had het huis ook in de brand gestaan.’’

‘’Je oldtimer, dertig jaar aan verzamelingen en alle spullen van opa zijn weg.’’

Vrijdagochtend staan Johan, zijn vrouw en dochter met tranen in hun ogen bij de loods te kijken. ‘’Er stond gelukkig maar één oldtimer in de loods, de andere is toevallig net een dag voor onderhoud weg.’’ Bij de ingang van de loods staat de personenauto van het gezin, die is ook uitgebrand. ‘’Ik heb nog wel een caravan en aanhanger naast de loods kunnen redden.’’

De eigenaresse van de kapsalon vindt het vooral verdrietig voor haar vader. ‘’Je oldtimer, dertig jaar aan verzamelingen en alle spullen van opa zijn weg’’, zegt ze terwijl ze haar ouders omhelst. ‘’Mijn kapsalon kunnen we terug opbouwen.’’ Dat opbouwen kan zo een jaar gaan duren, denkt Johan. Hij wil de loods op dezelfde plek terug opbouwen. ‘’Tot die tijd zoeken we een oplossing voor de kapsalon van mijn dochter, want een jaar stilzitten kan niet. Zeker niet na dit coronajaar.’’

