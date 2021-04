Wijk start inzameling voor nieuw speeltuintje, 'kinderen stonden te huilen'

Langs de deuren om geld op te halen voor het speeltuintje (foto: Linda Le Duc) . Kinderen uit de buurt missen hun speeltuintje (foto: Linda Le Duc). Afgelopen vrijdag ging het speeltuintje in vlammen op (foto: Alexander Vingerhoeds). Volgende Vorige vergroot 1/3 Langs de deuren om geld op te halen voor het speeltuintje (foto: Linda Le Duc) .

Het lijkt klein leed, maar het is een groot drama voor de bewoners rondom het Cimbaalhof in Etten-Leur. Afgelopen vrijdag brandde het speeltuintje af. De buurt is een inzamelingsactie gestart om het te kunnen herbouwen.

Het speeltuintje werd in de volksmond het ‘rode speeltuintje’ genoemd, vertelt Linda Le Duc die in de buurt woont. “Dat komt door het rode glijbaantje”, vertelt ze. Afgelopen vrijdag ging het in vlammen op. “Kinderen hier in de buurt zagen het gebeuren. Ze stonden erbij te huilen.”

"Mijn dochtertje heeft haar eerste stapjes in dat speeltuintje gezet."

Het speeltuintje is namelijk dé plek waar de buurt samenkomt om te spelen, al jaren. “De buurvrouw die achter ons woont heeft al een oudere zoon en ze vertelde over hoe ze vroeger dan in de tuin de was stond te strijken en met de poort open haar zoontje in het speeltuintje kon laten spelen. En mijn eigen dochtertje heeft haar eerste stapjes in dat speeltuintje gezet”, vertelt Linda.

Zeker nu in coronatijden was het rode speeltuintje geliefd in de buurt. “Als de zon ook maar een béétje schijnt, dan zit de hele wijk daar, in het speeltuintje.”

Er moet dus een nieuw speeltuintje komen als het aan de buurt ligt, maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Er was wel een verzekering afgesloten voor het speeltuintje, maar vandalisme valt daar niet onder, legt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur uit. “We hebben ondertussen wel aangifte gedaan bij de politie. Als de kosten verhaald kunnen worden op de daders, dan zouden we dat kunnen besteden aan een nieuw speeltoestel.” Maar dan moeten de daders wel gepakt worden.

"We kunnen niet zomaar nieuw budget beschikbaar stellen."

Zomaar een nieuw speeltoestel neerzetten, dat gaat niet. “De gemeente heeft een budget voor speeltoestellen, dat is vastgelegd in een speelplan. Daarin staat in welke wijk, welke speeltoestellen toe zijn aan vervanging. Dus we kunnen niet zomaar nieuw budget beschikbaar stellen, dat zou namelijk betekenen dat er op een andere plek in Etten-Leur mensen gedupeerd worden omdat hún toestel dan niet kan worden vervangen.”

Eind 2023, dan staat de wijk rond het Cimbaalhof op de lijst voor een nieuw speeltoestel. En dat duurt Linda veel te lang. “Daar gaan we niet op wachten. Dus nu zijn we met een paar kinderen al twee keer in de wijk langs de deuren geweest met een collectebus om geld op te halen.” En er is online een crowdfundingsactie opgezet.

"Mooi om te zien dat de wijk zo betrokken is."

Het doel: tien- tot vijftienduizend euro. Dat kost het om het rode speeltuintje te herbouwen. “Het is supermooi om te zien dat de wijk zo betrokken is”, zegt de gemeente, “dat ze zich zó inspannen.” Linda doet het met liefde, om het speeltuintje waar de wijk elkaar vindt, weer terug te kunnen krijgen. “En stel dat we minder ophalen, dan kijken we samen met de gemeente wat we voor dat bedrag wél kunnen doen.”

