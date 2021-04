Miljoenen mensen zien straks bolwoningen in Den Bosch tijdens Songfestival

De bolwoningen (archieffoto: Erik Wannee). vergroot

De bolwoningen in Den Bosch zijn straks voor miljoenen mensen in Europa te zien tijdens het Songfestival. Het is één van plekken die straks te zien is in de zogenaamde postcards, de introductiefilmpjes waarmee optredens worden aangekondigd. Dat maakte EditieNL donderdagavond bekend in haar uitzending.

De bolwoningen zijn gebouwd in de jaren '80 en staan in de wijk Maaspoort in Den Bosch. In februari maakte de organisatie al bekend dat het Evoluon in Eindhoven ook te zien zal zijn. Eind vorig jaar riep de organisatie op om unieke plekken aan te melden die kunnen dienen als decor voor de filmpjes. De organisatie kreeg naar eigen zeggen ruim 750 aanmeldingen binnen. Er zijn in totaal 39 locaties uitgekozen, voor elke inzending één.

Door corona was het niet mogelijk om alle deelnemende artiesten te laten afreizen naar Nederland om de filmpjes op te nemen. "Met de nieuwste, digitale technieken worden de artiesten visueel in een tiny house gepresenteerd. Het huisje wordt ingericht aan de hand van het verhaal en de persoonlijkheid van de artiest. Op deze manier worden alle deelnemende artiesten op een bijzondere plek in Nederland aan het publiek voorgesteld", schreef de organisatie eerder.

'Streling voor het oog'

“Ons land heeft zo veel moois te bieden. We willen Nederland zo divers mogelijk presenteren: van prachtige natuur, architectonische hoogstandjes, tot aan de meest historische plekken. De uitgekozen locaties hebben allemaal een verhaal en zijn filmisch een streling voor het oog”, zei Gerben Bakker, eindredacteur van het evenement, eerder.

Nog niet alle locaties zijn al bekendgemaakt. Donderdagavond werden ook de Keukenhof en Nationaal Park Veluwezoom als locaties bekendgemaakt. Eerder kwamen deze locaties al naar buiten: vuurtoren Westhoofd in Ouddorp, het natuurijs in Nannewijd, het Sparta-Stadion in Rotterdam, Schiphol, natuurgebied Marker Wadden in het Markermeer en de APM terminal Maasvlakte II in Rotterdam.

Het Eurovisiesongfestival wordt van 18 tot en met 22 mei gehouden in Rotterdam.

Het Evoluon (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

