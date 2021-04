Derde titel voor aspergeteler Gubbels: 'Mensen komen van ver voor een kilo'

Wachten op privacy instellingen... Walter en Ton Gubbels met de bokaal (foto: Collin Beijk). De boerderijwinkel van de familie Gubbels. Volgende Vorige vergroot 1/3 Zo telen ze de beste asperges

Het is zondag druk aan de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Mensen komen vanuit heel de provincie om de asperges van de familie Gubbels te kopen. Die zijn namelijk een dag eerder tot de beste van Brabant uitgeroepen. De broers Walter en Ton zijn apetrots op hun derde titel.

Auto's en fietsers rijden af en aan bij de boerderijwinkel van de familie Gubbels. De moeder van Walter en Ton runt de winkel en ze heeft het er maar druk mee. "Mensen maken er echt een dagtripje van om asperges bij ons te halen, ze komen uit heel de provincie en zelfs uit België", vertelt Walter trots.

Het witte goud van Walter Gubbels werd zaterdag door het Brabants Asperge Genootschap uitgeroepen tot het lekkerste en mooiste van heel Brabant. Het is derde keer dat ze in Helvoirt een titel winnen met de asperges, maar die worden er dan ook al vijf generatie geteeld.

Ideale grond

De broers hebben in totaal 45 hectare grond waarop asperges worden geteeld. "We zitten hier tegen De Loonse en Drunense Duinen aan en de zandgrond geeft die lekkere smaak eraan. Die lichte zandgrond is het fijnste wat er is, ideaal", vertelt Walter.

Enorme aspergevelden van de familie Gubbels. vergroot

Die ideale grond is leuk, maar lijdt wel onder de aspergeteelt. "De kwaliteit en smaak blijven op peil, maar de opbrengst wordt elk jaar een beetje minder als je op hetzelfde stuk teelt", legt Ton uit. Vroeger was op hetzelfde stuk telen echt een probleem, maar met de huidige aspergerassen gaat dat beter.

In een ideale wereld moet je volgens de broers een flink aantal jaren geen asperges planten om daarna weer net zo veel wit goud te oogsten. "Mijn opa en vader gaven vroeger echt door welke stukken land ze gebruikt hadden en dat we daar echt van af moesten blijven."

Ras

De broers wonnen dit jaar met het nieuwe ras Prius. Een goede keuze, want ze wonnen met twintig punten verschil, terwijl het normaal gesproken op een paar puntjes aankomt in de top van het klassement.

"Vaak zie je dat winnend ras dat voor het eerst wint de jaren daarna ook wint of goed scoort. Toen wij met andere nieuwe rassen wonnen, zag je dat die de jaren erna ook veel ingestuurd werden en ook wonnen", vertelt Walter.

Aspergesteken is nog altijd handwerk. vergroot

Spannende tijd

Dat de familie Gubbels na 2005 en 2013 nu hun derde titel in de wacht sleept, is een mooie beloning na een spannende periode. "Vorig jaar toen de horeca dicht moest, stortte de vraag naar asperges even helemaal in", vertelt Walter. Hij moest snel noodplannen maken, maar die konden net zo snel weer de kast in.

"De asperges waren van het ene op het andere moment niet aan te slepen." Walter prijst zich gelukkig, want hij weet dat veel collega-agrariërs dat geluk niet hebben gehad door de aanhoudende coronacrisis en gesloten horeca. "We merken er ook wel wat van, maar we draaien op zich goed nu."

