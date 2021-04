Kelly geniet nog even van haar laatste avond op Rhodos: 'Heel emotioneel'

"Een koestermomentje erbij." Zo blikt Kelly uit Tilburg terug op haar 'proefvakantie' op Rhodos. Eigenlijk wil ze nu nog van ieder moment van haar laatste avond genieten, maar toch maakt Kelly nog even tijd voor Omroep Brabant. "Ik ben een unieke ervaring rijker."

Kelly en de 187 andere gelukkigen die waren uitgekozen voor een reis naar het Griekse eiland hebben zondagavond net duizend euro overhandigd aan het personeel als wij haar spreken. "Dat hadden wij met zijn allen bij elkaar gesprokkeld. Het was een zeer emotioneel moment. Dan pas besef je hoe erg het is dat je niet mag knuffelen. Maar met gebaren en ogen kan je veel doen."

Het was een bijzondere week voor de 31-jarige Tilburgse. Ze kreeg veel kritiek op haar vakantie, maar daardoor liet ze zich niet uit het veld slaan. Met volle teugen genoot Kelly van haar vakantie. Haar hoogtepunt was toch de zon. "Die stond prima qua hoogte. En ik heb ook genoten van het eten bij het Aziatische restaurant gisteravond."

Daar is een goed feestje gevierd. "Dat was echt een overwinning. Wij hebben gezongen en gedanst. Het was ouderwets genieten in de bar. We dansten nog net niet op de tafels. De muzikanten moeten wel gedacht hebben: dit is ons beste publiek ooit!"