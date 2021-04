Ultieme opwarmer naar Ferry-film: dit is de laatste trailer

Frank Lammers als Ferry Bouman. vergroot

Het is nog een kleine maand tot de release van Ferry, de film over drugscrimineel Ferry Bouman. Voor wie niet kan wachten op de avonturen van het alter ego van Frank Lammers, is deze laatste trailer de ultieme opwarmer richting 14 mei. Vanaf die datum is de film te zien op Netflix.

Kijk hier naar de laatste trailer:



De film Ferry is een spin-off van de tv-serie Undercover. Het verhaal in de film speelt zich af vóór de serie. Dat verhaal begint in 2006 in Amsterdam, als Ferry Bouman (dus gespeeld door acteur Frank Lammers uit Mierlo) werkt voor hasjbaron Ralph Brink.

Op een dag wordt de bende overvallen en raakt de zoon van Brink levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. Na jarenlange afwezigheid keert Ferry terug naar zijn geboortestreek die hij lang geleden ontvluchtte.

In de film speelt Brabant een prominente rol, zo verklapte Frank Lammers eerder al. “Ferry kan niet zonder Danielle (zijn geliefde in Undercover, die ook in deze film een belangrijke rol speelt), maar hij kan zeker niet zonder Brabant.”

