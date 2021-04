Vijf bronzen beelden gestolen uit Adriënnes tuin: 'Diep triest'

Net op de dag dat haar waakhonden niet thuis waren, is Adriënne Vester (56) uit Sterksel bestolen. Vijf bronzen beelden zijn weggehaald uit haar tuin. "Dit doet heel veel pijn. De beelden zijn van mijn overleden ouders geweest."

Verder zijn een bronzen vrouw, pauw en twee ganzen gestolen. "Ik was een paar dagen op vakantie. De waakhonden had ik ondergebracht bij familie", vervolgt het slachtoffer. "Het kan haast geen toeval zijn. Iemand moet hebben geweten dat ik weg was", denkt ze.

Adriënne weet het zeker: "Als de honden er waren geweest, had niemand gedurfd." De Mechelse Herders zijn volgens haar goed getraind. Ze worden zelfs bij incidenten ingezet op de naastgelegen camping, waar ze eigenaar van is.

Het hek om haar tuin is doorgeknipt. De beelden zijn enkele duizenden euro's per stuk waard. Of ze het geld van de verzekering terugkrijgt, weet ze niet. "Het gaat me ook niet om het geld, maar om de beelden", benadrukt Adriënne. Ze heeft al melding gedaan bij de politie en doet later maandag officieel aangifte.