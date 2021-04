Aart-Jan Moerkerke voorgedragen als nieuwe burgemeester Moerdijk

De gemeenteraad van Moerdijk heeft Aart-Jan Moerkerke (56) voorgedragen als hun nieuwe burgemeester. Hij is de beoogde opvolger van Jac Klijs.

Moerkerke is nu nog burgemeester in Papendrecht. Op 7 juni moet hij het stokje in Moerdijk overnemen. Jac Klijs legt een week eerder vervroegd zijn functie neer. In september vorig jaar kondigde hij aan te gaan vertrekken.

Voordat hij burgemeester in Papendrecht werd. was Moerkerke burgemeester in Strijen. Ook was hij acht jaar wethouder in Capelle aan den IJssel.