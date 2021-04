700 keer te hard: Hoevenseweg in Etten-Leur is heuse racebaan

De Hoevenseweg (archieffoto: Patric de Brouwer/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie heeft in korte tijd twee snelheidsduivels betrapt op de Hoevenseweg in Etten-Leur. In één geval ging het om een bestuurder, die nog maar net zijn rijbewijs had. Hij reed 126 kilometer per uur op de weg waar een maximum snelheid geldt van 50 kilometer.

De chauffeur is zijn rijbewijs kwijt en moet een cursus van het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen CBR) gaan volgen.

Omdat er op de Hoevenseweg wel vaker veel te hard wordt gereden, heeft de politie maandagavond gecontroleerd. Hierbij werden ruim zevenhonderd snelheidsovertredingen geconstateerd. Eén van de boosdoeners klokte 107 kilometer per uur en ook deze chauffeur moet het rijbewijs inleveren.

