Coronanieuws: avondklok verdwijnt, terrassen mogen weer open

15.45

Beide bonden zijn blij met de verruiming die dinsdagavond tijdens de persconferentie wordt aangekondigd en zal ingaan per 28 april. "Dat is voor iedereen fijn, of je nou wel of geen senior bent", zegt de KBO-PCOB-woordvoerder. Maar onderhand zijn veel senioren gevaccineerd, "vooral een groot deel van de groep 75-plussers, of zij hebben minstens de eerste prik". Dat het vaccineren nu op gang komt, biedt meer mogelijkheden, ziet de organisatie. "We kregen vaak de vraag hoe veilig op bezoek gaan of komen is, en in de cijfers zien we dat het vaccineren dus helpt."