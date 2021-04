Omwonenden balen van snelheidsduivels Hoevenseweg; 'Gaat een keer mis'

Wachten op privacy instellingen... De Hoevenseweg in Etten-Leur lijkt vaak wel een racebaan (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Snelheidsduivels in Etten-Leur zorgen voor gevaarlijke momenten

Meer dan zevenhonderd snelheidsovertredingen werden in amper een paar uur tijd: tijdens een verkeerscontrole aan de Hoevenseweg in Etten-Leur was het bingo maandagavond. Omwonenden staan er niet van te kijken. Al jaren zijn de snelheidsduivels er een doorn in het oog. "Ze flitsen hier voorbij alsof het een circuit is."

Robert te Veele & Raoul Cartens Geschreven door

"Het is echt een wonder te noemen dat er nog zo weinig ongelukken gebeuren hier. Maar er staan genoeg bomen. Op een gegeven moment gaat het een keer mis." De bewoonster die dit zegt, wil niet met haar naam genoemd worden. "Daar krijg je alleen maar gedonder mee."

"Met gevaar voor eigen leven van de afrit."

Zondag zag ze hoe een groep motorrijders het gas opentrok op de weg voor haar huis. "Ze reden echt veel te hard. Volgens mij reden ze gewoon rondjes. Het is om gek van te worden." Andere buurtbewoners vertellen dat ze 'dagelijks met gevaar voor eigen leven de afrit van hun huis afrijden'.

Ook Rinus Blom ziet met leden ogen aan hoe automobilisten en motorrijders zich niet aan de maximum snelheid houden. De verkeersregels zijn er bij de oud-rijschoolhouder ingebakken. Verbaasd is hij niet dat de politie van de 3288 voertuigen maar liefst 702 bestuurders op de bon heeft geslingerd. "Het is hier soms ook wel een racebaan."

De politie hield de controle, omdat buurtbewoners hadden gemeld dat er vaak te hard wordt gereden. Maandag reed er zelfs iemand met 107 kilometer per uur over de 50 kilometer-weg. Hoe hoog het totaalbedrag aan uitgeschreven boetes is, is niet bekend. De bedragen voor de hogere snelheden worden door de officier van justitie bepaald.

"We vinden dit echt heel vervelend."

De gemeente Etten-Leur is op de hoogte van de klachten van omwonenden. "We vinden het echt heel vervelend dat er op de Hoevenseweg te hard wordt, maar we doen er alles aan om dat te voorkomen", zegt woordvoerder Koen Keesmaat.

Zo staan er regelmatig zogenoemde smiley-displays langs de weg waarop de snelheid van voorbijrijdende auto's wordt getoond. Ook zijn er extra borden geplaatst met daarop de maximale snelheid van 50 kilometer per uur. "Snelheidscontroles zoals die van maandagmiddag moeten ervoor zorgen dat mensen zich de volgende keer wel twee keer bedenken voordat ze te snel rijden."

De gemeente wil dat het openbaar ministerie een vaste flitspaal plaatst, om snelheidsduivels te weren. Volgens Keesmaat wordt momenteel onderzocht of de weg daar geschikt voor is. "De weg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verkeerssituatie aanpassen door bijvoorbeeld drempels te plaatsen, is in elk geval niet gewenst voor hulpdiensten en busdiensten."

