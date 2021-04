Raad Breda vergadert tot diep in de nacht over debacle 538 Oranjedag

De gemeenteraad van Breda vergaderde dinsdagavond urenlang over de afgelasting van 538 Oranjedag. Het grote testevenement waarbij tienduizend feestvierders welkom waren, werd maandag afgelast na aanhoudende protesten uit diverse hoeken.

Er kwam een storm van kritiek vanuit de zorg - met een enorme petitie tot gevolg -, horeca en de politie. Er was voor maandag een extra gemeenteraadsvergadering ingelast, maar die werd vanwege de ontwikkelingen van maandag verplaatst naar dinsdagavond.

'Namens de stille meerderheid' De gemeenteraadsvergadering begon met de petitie van Amphia-chirurg Rogier Crolla. Zijn smeekbede om 538 Oranjedag niet door te laten gaan, werd door ruim 375.000 mensen ondertekend. “Ik dank de gemeente dat het evenement is afgelast”, zei Crolla.

“Dat doe ik namens de mensen die zich door de media en politiek te weinig gehoord voelen. De stille meerderheid. Dit evenement kon niet. De druk in de ziekenhuizen is simpelweg te hoog.” Depla zei bij het aannemen van de petitie dat de handtekeningenactie naar de Tweede Kamer gaat sturen.

'Controverse onverwacht'

Depla zei verder onder meer dat hij niet inzag dat het testevenement 'maatschappelijk zo controversieel zou zijn'. "Dat er zo'n bom zou ontploffen, hadden we in alle eerlijkheid niet verwacht. Anders hadden we u zéker eerder ingelicht", zei hij tegen de fractievoorzitters.