Nieky Holzken wint opnieuw: John Wayne Parr na twee rondes knock-out

Nieky Holzken heeft het Muay Thai-gevecht tegen John Wayne Parr gewonnen. De kickbokser uit Helmond trapte de 44-jarige Parr in de tweede ronde knock-out. “Mooi om van een legende als Parr te kunnen winnen”, vertelt een trotse Holzken na afloop.

Het gevecht tussen Holzken en Parr vond plaats in Singapore en er werd gevochten volgens de Muay Thai-regels, aangezien dat Parrs specialiteit is. De Australiër werd al direct in de eerste ronde naar de grond gewerkt door de Helmonder, maar krabbelde wel weer op.

Ook in de tweede ronde was Holzken de betere en lukte het hem opnieuw om Parr naar het canvas te krijgen, ditmaal met een harde linkse hoek. Net bijgekomen van die klap, moest Parr een hoge trap van Holzken incasseren en die klap kwam hij niet meer te boven. En zo won Holzken ook zijn tweede duel van 2021, nadat hij eerder Elliot Compton al versloeg.

Onder de indruk

Holzken was onder de indruk van de 44-jarige Parr, zo liet hij direct na zijn gevecht weten. “Het was een lastig gevecht. Parr was goed afgetraind en was heel sterk”, zei Holzken.

“Ik heb mijn beste spel moeten laten zien om te kunnen winnen. Ik voelde me de hele week al topfit en alles verliep zoals we hadden gepland. Het is mooi om van een legende als Parr te winnen”, zegt Holzken over Parr, die bekend staat als een van de beste Muaythai-boksers ter wereld, met een groot aantal overwinningen op zijn palmares.

Quarantaine in Singapore

De week voorbereiding in Singapore viel ‘The Natural’ opnieuw zwaar. “Heel de week alleen op je hotelkamer, dat is vervelend natuurlijk. Mijn trainer, Sjef Weber, mocht als enige mee en we mochten bij elkaar op de kamer komen. Maar na een paar uur ben je al gauw uitgepraat”, zegt Holzken. “Het is te hopen dat alles snel weer normaal wordt en dat de familie weer mee kan. Voor hen was het ook heel spannend natuurlijk.”

Het is nog onduidelijk wanneer Holzken weer de ring in gaat. Het is bekend dat ‘The Natural’ dolgraag opnieuw gaat vechten om de wereldtitel, maar het contract van Holzken bij ONE Championship is nu afgelopen. De Helmonder verwacht snel weer om de tafel te gaan met de vechtsportbond.

“Zij willen me graag houden en ik wil het liefste door, maar daar moet wel de juiste vergoeding tegenover staan. Er mag wat meer waardering komen van hun kant. Ik ben nog steeds populair en de nummer één uitdager van de wereldkampioen, daar wil ik financieel ook wel wat meer van terugzien.”

