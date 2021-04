Boswachter bedreigd nadat jongens picknicktafel vernielden

Foto: Erik de Jonge vergroot

Hij staat er haast nog van te shaken. Boswachter Erik de Jonge sprak een groep jongens aan die een picknicktafel vernielden op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom en werd vervolgens bedreigd. Inmiddels zijn de meeste jongens bij de politie in het vizier.

Het was eigenlijk een vrij rustige middag, vertelt De Jonge aan de telefoon. “Ik zat buiten op een bankje de administratie te doen.” Tot hij plots een enorm lawaai hoorde. “Ik hoorde grote klappen, gekraak en geschreeuw”, herinnert hij zich.

"We hadden die tafel zelf gebouwd."

De picknickbank was doelwit geworden van de jongeren. “Dat is een grote ronde tafel, we hebben hem zelf gebouwd”, vertelt De Jonge. “Er lagen al een aantal planken af. Ze stonden erop te stampen en te schreeuwen.” Zonder na te denken gaat de boswachter eropaf. “Ik rende erheen, riep of ze helemaal gek geworden waren.”

Daar schrokken de jongens even van. Sommigen gingen er meteen vandoor. Het was een groep van acht of negen jongens, schat boswachter De Jonge, tussen de 16 en 20 jaar oud, schat hij. Terwijl hij probeert om jongens aan de praat te houden tot de politie er is. Maar steeds meer jongens proberen er tussenuit te schieten. De boswachter maakt nog gauw een foto van een kenteken van een scooter.

"Ik kreeg de ene na de andere doodsbedreiging."

Dat bevalt de jongens niet. “Ze stopten en begonnen te schelden en te tieren”, vertelt hij. “Ik kreeg de ene na de andere doodsbedreiging, ze zeiden dat ze hier alles in de fik gingen steken, alles zouden vernielen.” De boswachter schrikt er behoorlijk van.

In de hoop getuigen te vinden, zet de boswachter zijn verhaal op Twitter. Daar melden zich een aantal getuigen bij hem. “De politie neemt het hoog op”, vertelt De Jonge. “Het is ook redelijk absurd. Ik ben blij dat ik mijn hond bij me had.”

