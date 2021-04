Coronanieuws: weinig versoepelingen verpleeghuizen ondanks vaccinaties

7.30

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat melden de universiteiten van Nijmegen en Maastricht na onderzoek bij 76 verpleeghuizen. In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel.

Veel ouderen zeggen last te hebben van eenzaamheid, omdat er zo weinig bezoek welkom is. Ook is er weinig sociale interactie. Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepelere regels invoeren als alle bewoners volledig zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.