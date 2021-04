Terrassen mogen open maar het personeel is weg: 'We doen het met drie man'

De stoelen en tafels kunnen weer naar buiten (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Het zou goed nieuws moeten zijn voor de horeca: vanaf volgende week woensdag mogen de terrassen weer open, onder voorwaarden. Maar voor een aantal horecazaken zorgt het voor grote problemen: er is nog te weinig personeel over om de terrassen te bemannen. En zie dat maar eens in een week op te lossen.

Bij De Brabantse Boerin in Geldrop staat een groot krijtbord langs de kant van de weg: personeel gezocht. “We hebben nog maar één personeelslid over”, vertelt eigenares Anouk Sol. Voorheen had ze een personeelsbestand van achttien man.

"We zijn met z'n drieën. En dan gaan we het maar gewoon doen."

De Brabantse Boerin heeft behalve twee coronagolven ook een brand te verwerken gehad. De tent moest dus ook vóór corona al even dicht en dat hielp niet mee. Nu wordt er dus naarstig naar personeel gezocht om volgende week het terras te kunnen openen. Maar dat gaat hoe dan ook gebeuren, vertelt Sol. “Met mijn compagnon en mezelf meegeteld zijn we met z’n drieën. En dan gaan we het gewoon doen.”

Ruud Bakker is de voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en hij herkent de problemen. Zelf heeft hij ook twee horecazaken in het centrum van de stad. “Ongeveer veertig procent van het personeel is uitgestroomd”, schat hij in. “En die hebben allemaal andere banen gevonden, dus die komen ook niet zomaar meer terug.”

Zelf had hij twaalf mensen in dienst en hij heeft er nog maar vier over. Toch opent ook hij volgende week gewoon het terras. “Het probleem is nu nog niet zo nijpend, omdat we maar een paar uur open mogen”, legt hij uit. “Dan heb je minder personeel nodig.”

"De oproepkrachten hebben nu allemaal ander werk gevonden."

Het wordt pas problematisch als de versoepelingen verder worden doorgevoerd. Dat voorziet ook Simon de Wit, eigenaar van onder meer het Oriental Greenhouse in Eindhoven. Van de 65 mensen die hij in dienst had, zijn er nu nog veertig.

Vooral de oproepkrachten zijn er niet meer. “Die hebben allemaal ander werk gevonden, in de zorg bijvoorbeeld of bij de GGD.” En hij verwacht ze ook niet meer terug. “De horeca heeft een beetje een imagoprobleem en dat wreekt zich nu.”

Want nieuw personeel vinden zal nog niet zo makkelijk zijn. “Als er straks verder versoepeld wordt, dan hebben we als horeca allemaal een groot probleem. En dan zitten we allemaal in dezelfde vijver te vissen op zoek naar personeel om het op te lossen.”

"Als we nu volle bak open hadden gemogen, dan hadden we een probleem."

Het is voor Gert-Jan van Soelen van De Roestelberg in Kaatsheuvel in ieder geval reden om nu vast te gaan werven. Komende week zit hij nog goed: “Ons terras heeft tweehonderd plaatsen en er mogen maar vijftig gasten komen”, vertelt hij. “Dat redden we met het personeel dat we in dienst hebben.”

Bij De Roestelberg is het gelukt om de vaste mensen in dienst te houden, maar ook daar zijn de oproepkrachten iets anders gaan doen. “Als we nu gelijk volle bak open hadden gemogen, dan hadden we een probleem”, zegt hij. “Maar hopelijk kan er snel meer open, daarom zijn we nu vast aan het werven. ”

