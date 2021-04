Recordaantal besmettingen maar tóch versoepelen: 'Het moet wel'

Brabant noteerde afgelopen week het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen van dit jaar. En ook in de rest van het land loopt het aantal besmettingen hard op. Tegelijkertijd gaan premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

“Het is heel merkwaardig natuurlijk”, zegt Jos van de Sande, oud hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD. “Vanuit medisch perspectief is er geen enkele reden om nu iets aan de maatregelen te doen.” Want zo florissant zien de cijfers er niet uit. “Ik zie in ieder geval geen kentering”, zegt Van de Sande.