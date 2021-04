Restaurant Het Burgerhuys heeft 'helemaal niks' aan versoepelingen

Mike Michels (foto: Noël van Hooft) vergroot

Bij Het Burgerhuys in Oisterwijk hebben ze ‘helemaal niks’ aan de beperkte opening van het terras. Vanaf woensdag 28 april mogen horecazaken hun terrassen onder voorwaarden weer openen, tot zes uur 's avonds. "Wij zijn meer een avondzaak, we zijn dan ook pas vanaf vijf uur open", vertelt eigenaar Mike Michels.

Heel veel baat heeft hij dus niet bij de versoepelingen van de maatregelen. "We kunnen met moeite één ronde meepakken want om halfzes moeten we de keuken voor het terras al sluiten."

"Dus moet ik mijn terras leeg laten staan en kijken naar een vol park."

Zomaar een hele lunchkaart opzetten ziet Mike niet zitten. "Daar hebben we het personeel niet voor en het is totaal niet rendabel voor ons." De eigenaar van het burgerrestaurant had gehoopt op terrassen die tot halfnegen open mogen zijn. "Wat je nu gaat krijgen is dat iedereen om zes uur van mijn terras af moet en dan tegenover in het park gaat zitten. Dus ik moet mijn terras leeg laten staan en kijken naar een vol park. Dat is echt de omgekeerde wereld."

De afgelopen maanden deden al pijn voor Mike. Zijn zaak staat leeg, afhalen is maar een druppel op de gloeiende plaat en ondertussen lopen de kosten door. "Het kost allemaal gigantisch veel geld en de overheid krijgt dat niet gecompenseerd." Pijn doet het vooral omdat de horecaondernemer ervan overtuigd is dat alles veilig kan. "Het is hier veiliger dan in een supermarkt hoor. En ook beter geventileerd."

"Elke keer wordt er een worst voorgehouden en vooruit geschoven."

De afgelopen twee weken waren voor alle horecaondernemers een rollercoaster van emoties. Terrassen wel open, dan weer niet, wel en niet. En dan nu toch weer wel. "Dat is kut, gewoon kut", reageert Mike. "Elke keer wordt er een worst voorgehouden en vooruit geschoven. En dan moeten we nu alles binnen een week gaan regelen."

