Verpleegkundige Arjan gaat geen terrasje pikken: 'Moet de hele week werken'

Verpleger Arjan van den Broek vergroot

De aangekondigde versoepelingen baren ic-verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis best wat zorgen. “Het mag écht niet drukker worden in het ziekenhuis, de rek is er volledig uit.”

Janneke Bosch Geschreven door

“Wij merken hier in het dagelijks werk dat het weer drukker en drukker aan het worden is in het ziekenhuis”, vertelt Arjan tussen de werkzaamheden door. Dus zélf zal hij waarschijnlijk niet veel tijd op het terras doorbrengen, zelfs als dat weer mag. “Nou, ik moet de hele week werken, dus dat wordt moeilijk”, lacht hij.

"Alle mensen hutje mutje in de winkelstraat, dat gaat gewoon niet."

Toch is hij niet per se tegen het openen van terrassen. “Ik denk dat als je mensen in parken laat zitten waar ze zich niet aan de maatregelen houden, dat je dan beter op het terras kunt laten zitten. Dat kun je ze een beetje gereguleerd laten genieten van het leven.”

Maar om nou te zeggen dat Arjan voorstander is van versoepeling van de coronamaatregelen, dat gaat te ver. “Het hangt echt af van wat voor versoepelingen”, legt hij uit. “Alle winkels openen is weer een heel ander verhaal. Mensen die hutje mutje gaan lopen in de winkelstraat, dat gaat gewoon niet.”

"We hebben geen personeel meer om bedden te openen."

Dan loopt het aantal besmettingen te ver op, vreest Arjan. En dat kunnen de ziekenhuizen niet meer aan, denkt hij. “Het zorgpersoneel en de medewerkers zijn letterlijk op. We hebben geen personeel meer om bedden te openen.”

Er kan gewoon helemaal níets meer bij, betoogt Arjan. “We worden gevraagd om extra te werken en extra diensten te draaien. We worden gevraagd om de meivakantie terug te geven”, vertelt hij, om maar aan te geven hoezeer de medewerkers al overvraagd worden. “De rek is er volledig uit.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.