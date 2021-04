Opluchting bij winkeliers, HEMA laat klanten al zonder afspraak binnen

Paaltjes bij een winkelwachtrij in het centrum van Tilburg (foto: Omroep Brabant). vergroot

Opluchting bij winkeliers: vanaf 28 april mogen zij zonder afspraak klanten ontvangen. Binnen een week moeten winkels en binnensteden weer klaar zijn voor een groter publiek. Maar van paniek is geen sprake: inmiddels weet iedereen wat hij moet doen. De HEMA in Tilburg en veel andere winkeliers laten klanten nu al zonder afspraak binnen.

Zowel in Breda, Eindhoven als Uden worden de plannen van vorig jaar weer uit te kast gehaald. Ook toen mochten winkels onder voorwaarden weer open na een lockdown. Belijningen, stickers, looproutes, informatiezuilen, druktemonitors: het lijkt inmiddels gesneden koek voor stadscentra.

"Je kunt nooit voorspellen of het ineens heel druk wordt of niet."

"We moeten wel alert zijn", zegt Koert Vermeulen, centrummanager van Breda. "Vorige keer is het goed gegaan. Maar je bent altijd afhankelijk van het publiek. Je kunt nooit voorspellen of het ineens heel druk wordt of niet."

In Eindhoven werd het vorig jaar na de heropening zo druk dat de binnenstad moest worden afgesloten. "Dat willen we niet nogmaals meemaken", zegt Jan Verhagen van het centrummanagement. “We hebben daarom met de ondernemers en horeca in de binnenstad een aantal adviezen opgesteld om zoveel mogelijk spreiding te krijgen."

"Wij hebben vorig jaar al bewezen dat wij op een veilige manier open kunnen."

In Uden vrezen ze in ieder geval niet dat het te druk wordt. "Uden centrum is het veiligste alternatief voor de grote stad", zegt centrummanager Peter van den Elsen vol vertrouwen. "Wij hebben vorig jaar al bewezen dat wij op een veilige manier open kunnen. Ik houd mijn hart eerder vast voor de grote steden dan voor Uden."

Zodra het ergens toch te druk wordt, wordt in overleg met de betreffende ondernemer ingegrepen. Vooral bekende knelpunten bij populaire winkels worden extra in de gaten gehouden.

Waar de meeste centrummanagers nog wel over na willen denken is de invulling van het deurbeleid en hoe om te gaan met eventuele wachtrijen voor de winkels. Die kunnen ontstaan omdat straks per 25 vierkante meter maar 1 klant binnen is toegestaan.

De verantwoordelijkheid over een wachtrij ligt in principe bij de ondernemer zelf, maar samenwerken om het op te lossen is het credo. "We moeten duidelijk maken wat van winkeliers wordt verwacht", legt Verhagen uit. "Er wordt gesproken over een deurbeleid maar wat houdt dat in? En is het tellen van klanten voldoende bijvoorbeeld?"

"Je moet toch wat."

Bij de HEMA in Tilburg overheerst vooral blijdschap. Maar ook daar worden rijen verwacht. "Dat moeten we oplossen met hekken", zegt winkelmanager Maikel Verbogt. "Eigenlijk net als een jaar geleden."

Hoewel winkelen zonder afspraak nu nog niet is toegestaan, kun je woensdagochtend het warenhuis al gewoon binnenwandelen. Twee vrouwen melden zich zonder afspraak. "Loop maar door", zegt een medewerker. "Wel even je handen reinigen. En volgende keer een afspraak maken."

De winkelmanager zegt dat hij wel moet. "Als je naar de reserveringen kijkt zijn niet alle tijdsloten vol. Je moet toch wat." En dat zie je al sinds de voorzichtige heropening in maart. Vooral kleine winkels laten mensen winkelen zonder een afspraak.

Hoe dan ook is het 28 april eigenlijk gewoon een feestdag, maar de meeste steden houden het ingetogen. Met uitzondering van een ballonboog hier en daar. "We gaan er niets feestelijks van maken", zegt Vermeulen. "Want we willen mensen niet oproepen om massaal naar de stad te komen." Maar in Breda gaat wel letterlijk de vlag uit: in de hele stad wappert woensdag het wapen van de gemeente.

