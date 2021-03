Winkels staan shoppen zonder afspraak soms even toe

De eerste zaterdag dat de winkels weer open zijn, op afspraak (Foto's: Noël van Hooft) vergroot

Lintjes en tafels voor de ingangen van de winkels in Den Bosch deze zaterdag. En eindelijk weer klanten binnen. Dit is de eerste zaterdag dat er weer gewinkeld mag worden. Op afspraak, dat wel. Al zijn er winkels waar je zonder een afspraak gewoon naar binnen kunt. En maximaal twee klanten is ook niet overal het geval.

De regels voor niet-essentiële winkels:

Vier uur vooraf moet een afspraak gemaakt worden

Maximaal twee klanten per verdieping

Per klant minimaal tien minuten shoptijd of meer op aanvraag

Mondkapje verplicht voor klanten en medewerkers

Dat laatste punt gaat al meteen in veel winkels fout. Zo dragen klanten van een schoenenzaak in de Hinthamerstraat geen mondkapje en bij de SoLow hebben medewerkers geen mondkapje op.

Vier klanten binnen

Het is iets na twaalf uur als Cloé uit Etten-Leur en Noah uit Sprang-Capelle schoenenzaak Van Assem op de Pensmarkt binnen willen stappen. Helaas, ze hebben geen afspraak en dus mogen ze niet naar binnen. In de schoenenzaak zijn op dat moment al vier klanten schoenen aan het passen. Dat zijn er eigenlijk al twee te veel, maar afstand houden is geen probleem.

‘’We laten steeds twee huishoudens binnen’’, vertelt medewerker Eugenie. ‘’Ze krijgen dan één uur de tijd om te shoppen. Dat hebben de klanten ook echt nodig na al die maanden niet kunnen passen.’’ Ondertussen lopen Cloé en Noah door, zonder afspraak. Ze balen dat ze niet even gewoon rond konden kijken.

Tien minuten shoptijd

Een paar deuren verder bij de Hema staat een handjevol mensen voor de deur te wachten totdat ze tien minuten mogen shoppen. ‘’En dan krijgen ze nog vijf minuten de tijd om af te rekenen’’, vertelt een medewerker. Tien minuten is te kort voor klanten van de juwelierszaak Swarovski. Hier krijgen klanten een half uur shoptijd.

Ook hier is een klant te veel binnen. Manlief wil toch even kijken wat zijn vrouw gaat kopen. ‘’Het is weer lekker om te winkelen, nou ja vooral voor de vrouwen dan’’, vertelt de man van Anita van Bavel lachend. De twee zijn vanuit Brakel naar de juwelier in Den Bosch gereden. ‘’Ik heb meteen toen het kon een afspraak gemaakt’’, zegt Anita terwijl ze haar nieuwe ketting uitzoekt. ‘’Online shoppen vind ik maar niks.’’

Zonder afspraak

Tegenover de juwelier aan de Hinthamerstraat staat de deur van schoenenzaak P'Leisure open. Er zijn op dat moment geen klanten binnen. ‘’Als er nu iemand komt, mag 'ie gewoon naar binnen hoor’’, zegt de medewerker. Vier uur vooraf een afspraak maken is dus niet nodig hier. ‘’Dan noteren we even de gegevens en dan mag er geshopt worden.’’ En bij meer winkels in Den Bosch kun je zo binnen lopen om te shoppen.

Bij de Foot Locker verderop op de Hooge Steenweg is dat niet mogelijk. Een Pools sprekende klant wil de lege winkel binnen stappen om sneakers te kopen. Maar zonder afspraak komt hij er niet in. En dus zit er voor de man niks anders op om eerst telefonisch een afspraak te maken en dan later terug te komen.

Drukte op markt

Moeder Marjon en dochter Judith waren zo slim om wel een afspraak te maken. De twee vrouwen uit Liempde kwamen naar de stad voor sokken. ‘’Het was niet hoognodig maar we wilden gewoon weer gezellig winkelen’’, vertelt de moeder. Verdere afspraken hebben ze niet gemaakt en dus gaan ze proberen nog ergens binnen te komen.

Moeder en dochter verbazen zich over de drukte op de weekmarkt. Hier is het bij vlagen onmogelijk afstand te houden. Op de markt rijden Ine en Corynne rond in hun scootmobiel. ‘’We zitten de hele dag alleen thuis, dus we moeten er even uit’’, vertelt Ine. Corynne vindt het eigenlijk te druk maar ze is blij even buiten te zijn.

Op afspraak winkelen vindt ze maar niks. ‘’Tien minuten winkelen, daar heb ik dus helemaal niks aan. Ik wil gewoon alles kunnen zien.’’ Vriendin Ine winkelt wel op afspraak. ‘’Het is een hele verbetering met wat het was. En ik vind het ook belangrijk om er gebruik van te maken, want al die leegstand die er nu al is, is maar niks.’’

