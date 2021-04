Coronanieuws: XL-vaccinatielocatie Helmond opent zaterdag

10.00

Komende zaterdag opent GGD Brabant Zuidoost de tweede XL-vaccinatielocatie in haar regio. Deze locatie komt aan de Haverdijk 11 in Helmond. “Omdat we hier net als in Eindhoven de administratieve taken loskoppelen van het prikken, kunnen we zo’n 40 tot 60 prikken per uur zetten", zegt Gonny van Loon van de GGD. "We zijn er klaar voor om op te schalen." Vanwege de opening van deze nieuwe locatie sluit sporthal De Braak vanaf 23 april de deuren.