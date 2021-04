Man die Tommie Reijnen doodschoot na mislukte drugsdeal krijgt 8 jaar cel

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag een man van (20) uit Vortum-Mullem veroordeeld tot 8 jaar celstraf. Hij schoot de 29-jarige Tommie Reijnen dood na een mislukte drugsdeal in Boxmeer.

De schutter sprak in september vorig jaar af met het Reijnen, een vriend van hem die op dat moment geen vaste verblijfplaats had, om hem honderd gram wiet te verkopen. Bij die afspraak ’s avonds aan de Leeuwerik was ook een andere vriend (23) aanwezig. De verdachte liep met de twee mannen een brandgang in waar de twee hem vroegen de wiet te laten zien.

Hij had andere opties

De verdachte had de mannen eerder ook met wapens gezien. En uit onderzoek blijkt ook dat zij om die reden eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Toch had de verdachte niet direct in de richting van de mannen mogen schieten, zo oordeelde de rechter. Hij had volgens de rechter ook zijn wapen kunnen laten zien, kunnen dreigen met het wapen of in de lucht kunnen schieten.