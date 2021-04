Jongeren vechten voor jongerencentrum: 'Dankzij De Poort maak ik het goed'

Wachten op privacy instellingen... Boze jongeren voor het bedreigde jongerencentrum De Poort (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bezorgde jongeren voor het bedreigde jongerencentrum De Poort (foto: Jan Peels)

Als uiterste poging om duidelijk te maken hoe belangrijk jongerencentrum De Poort in de Bossche wijk Maaspoort is, hebben de jongeren die er komen een documentaire gemaakt. Daarmee willen ze voorkomen dat de subsidiekraan voor activiteiten in het jongerencentrum wordt dichtgedraaid. Eerder hebben ze eindeloos gepraat, leuzen op de muren geschilderd en gedemonstreerd, maar niks lijkt te helpen.

"De wethouder is een kwal, schrijf dat maar op", zegt Dylan van Boven. "Wethouder Ufuk luistert niet naar ons als hij hier is en heeft niet door hoe belangrijk De Poort voor ons is. We blijven altijd voor De Poort vechten", vullen Sebastiaan Wagenaar en Jazzley Hoos aan.

De jongeren zijn boos over de plannen van Ufuk om De Poort te laten samengaan met alle andere Bossche jongerencentra. "Nu zijn de lijntjes kort en kunnen we hier alles meteen regelen met de leiding. Straks moeten we voor elk ding dat we willen doen naar een overkoepelende organisatie. Het voelt alsof ons tweede thuis wordt afgepakt", zegt Mike Valkengoed.

Voor hem is De Poort echt een tweede thuis. "Ik was dakloos en heb hierboven in het centrum gewoond. Hier heb ik m'n passie ontdekt en nu werk ik in de evenementenbranche. Dat is vooral te danken aan de jongens en de mensen hier", vertelt Mike.

"Nu gaat het goed met me maar als De Poort er niet was geweest, dan was ik in de jeugdzorg beland"

"De Poort was juist altijd het beste jongerencentrum van de stad en nu willen ze het kapotmaken voor de nieuwe jongeren, die hier in de toekomst ook willen komen", zegt Sebastiaan. Samen met Dylan heeft hij de jongeren geïnterviewd en er een documentaire van gemaakt. "We hebben zijn een paar dagen tot vier uur in de nacht bezig geweest met filmen en monteren."

In de documentaire vertellen de jongeren wat De Poort en de activiteiten voor hen betekenen. Gino Mulder, die transgender is, krijgt nog kippenvel als hij in de film vertelt over de manier waarop hij door iedereen in De Poort werd ondersteund toen hij uit de kast kwam.

"Omdat de politici nooit echt met ons gesproken hebben, willen we met de film duidelijk maken hoe belangrijk het is om zelf als jongeren verantwoordelijkheid te krijgen in zo'n centrum", zegt Mike. "Nu gaat het goed met me maar als De Poort er niet was geweest dan was ik bij jeugdzorg beland", vertelt Jazzley.

"We hopen dat we nu aan tafel mogen met de mensen die erover gaan en anders hebben we nog andere middelen die we kunnen gebruiken, maar daar kan ik nog niks over zeggen", zegt Sebastiaan met een glimlach. "We hebben ook een petitie gemaakt om het jeugdwerk en De Poort hier te houden", zegt Dylan. "Wie weet helpt dat ook een beetje."

Bezorgde jongeren in het bedreigde jongerencentrum De Poort (foto: Jan Peels) vergroot

De gemeente Den Bosch heeft woensdag een kwartiermaker aangesteld die de problemen met het jongerenwerk moet gaan oplossen. Volgens Wethouder Ufuk Kâhya kan dat niet met het huidige bestuur van De Poort.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.