Coronanieuws: 68.000 aanmeldingen voor proefvakantie Gran Canaria

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

68.000 aanmeldingen voor proefvakantie Gran Canaria

De eerste prikken met het Janssen-vaccin zijn woensdag weer gezet.

Het RIVM meldde woensdag 1696 nieuwe besmettingen in Brabant.

06.03 68.000 gegadigden voor proefvakantie Gran Canaria Bij touroperators Corendon en TUI zijn 68.000 aanmeldingen binnengekomen voor de tweede Fieldlab-proefvakantie. Begin mei kunnen 180 mensen mee voor een weekje Gran Canaria. De aanmeldingen waren redelijk gelijkmatig verdeeld over beide bedrijven. De aanmeldingsperiode sloot woensdagavond. De inschrijving voor de reis ging maandag open en liep meteen storm. Op de eerste dag kwamen 60.000 aanmeldingen binnen. Beide reisorganisaties maken uit de aanmeldingen een selectie van 90 mensen. Die moeten aan eisen van Fieldlab voldoen, zoals een bepaalde verdeling mannen en vrouwen en verschillende leeftijden.

05.00 Ministerie: afstand houden belangrijk, ook voor gevaccineerden Het is belangrijk dat gevaccineerden zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus blijven houden, zoals afstand houden, handen wassen en op openbare plekken binnen een mondkapje dragen. Dat benadrukt het ministerie van Volksgezondheid. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kwam woensdag met een nieuw advies aan de EU-lidstaten. Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het agentschap. "Op dit moment weten we wel dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte door het virus", stelt het ministerie. "Maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na vaccinatie anderen niet meer kunnen besmetten met het virus." Het kabinet vindt het daarnaast onwenselijk onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn.

04.30 Testevenement in de Efteling gaat niet door, te weinig aanmeldingen De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er is te weinig interesse. Slechts vierduizend abonnementhouders meldden zich aan, terwijl er achtduizend aanmeldingen nodig zijn om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

