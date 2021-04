Vale gier uit het ei gekropen en hopelijk mag er snel kraamvisite komen

Het dier werd eerder deze maand geboren na een broedduur van vijftig dagen (foto: Dierenrijk). vergroot

Een mooi lichtpuntje voor het nog altijd gesloten Dierenrijk in Mierlo. Een vale gier is daar uit het ei gekropen. "Het is het zesde jong van zijn ouders", vertelt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen.

Het dier werd eerder deze maand geboren na een broedperiode van vijftig dagen. De dierentuin maakte het nieuws donderdag bekend. Het geslacht is nog onbekend. "Het jong doet het erg goed. We hopen dat we vanaf 11 mei weer open mogen, zodat het publiek kan komen kijken."

De geboren vale gier is een broertje of zusje van Stanislav, de vale gier die begin dit jaar Dierenrijk verliet om uitgezet te worden in een natuurgebied in Bulgarije.

De vale gier is te herkennen aan zijn bruine kleur, met witte hals en kop. Deze aaseter legt één keer per jaar een ei, dat vervolgens door allebei de ouders wordt uitgebroed. Een paartje vale gieren blijft het hele leven bij elkaar.

Snel en sociaal

Deze vogel kan zich snel voortbewegen: hij kan snelheden van wel 70 kilometer per uur afleggen. De vale gier is erg sociaal. Hij zoekt in groepen naar voedsel en broedt in kolonies.

De vale gier is bijna uitgestorven in Bulgarije. Dit komt onder meer doordat boeren vergiftigde karkassen neerlegden, bedoeld om wolven en beren te verjagen. Ook de gieren worden daar slachtoffer van. Het park zet zich in om het aantal dieren te vergroten.

Het jong is gezond (foto: Dierenrijk).

Het jong is gezond (foto: Dierenrijk). vergroot

