Foto's onherkenbaar online: 14 verdachten groepsmishandeling melden zich

Amateurbeelden van de groepsmishandeling.

14 van de 22 verdachten die worden gezocht voor een mishandeling in Den Bosch, hebben zich gemeld nadat de politie onherkenbare foto's online van deze verdachten online zette. Als zijn zich niet zouden melden, zouden ze vol in beeld komen in de uitzending van Bureau Brabant op 3 mei.

Volgens een woordvoerder hebben de meesten van hen zichzelf gemeld. De foto's van deze verdachten zijn verwijderd van de politiesite. Voor de anderen geldt het dreigement nog steeds. Als ze zich niet melden, zijn ze straks op televisie te zien.

Aangevallen

Vier vrienden werden op vrijdag 30 oktober vorig jaar in de buurt van de Parade in Den Bosch aangevallen door een groep van ongeveer dertig jongens. Het viertal probeerde te vluchten, maar hun belagers waren sneller omdat ze op de fiets waren.

Op de Kerkstraat werden de slachtoffers ingesloten door hun belagers. Ze kregen flinke klappen en van sommige slachtoffers werd hun telefoon gestolen. Een van de jongens wist nog wel snel het alarmnummer te bellen.

Gevlucht

Agenten konden drie verdachten arresteren. De rest kon ontkomen. Omdat zij nog niet zijn aangehouden, heeft de officier van justitie besloten om foto's van de groep te publiceren. De verdachten komen waarschijnlijk uit Vught en omgeving.

De foto's van de overige verdachten staan nog op de website van de politie. Op amateurbeelden is te zien hoe de vier vrienden worden beroofd:

