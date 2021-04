Bodem krijgt zware klappen: de duurste schoonmaakoperaties in Brabant

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

De bodem in Brabant krijgt het meer dan eens flink te verduren. Na de zoveelste drugsdumping, een grote brand of een andere vorm van vervuiling. Een aantal zaken uit het verleden op een rijtje.

De drugsafvalput op de Brabantse Wal in het uiterste westen van de provincie is het meest recente voorbeeld. In het ergste geval lopen de kosten van het opruimen en schoonmaken op tot een paar miljoen. Tot op zes meter diepte zijn chemische stoffen gevonden. Vermoedelijk werd al lange tijd drugsafval geloosd in de put in het natuurgebied. Om de boel op te ruimen moet de hele heuvel worden afgegraven. Ook moeten bomen worden gekapt.

Drugsdumpingen

Drugsdumpingen zijn geen uitzondering meer. Regelmatig is het afgraven van de bodem een noodzakelijk direct gevolg van zo’n dumping. Er zijn voorbeelden genoeg. In november vorig jaar brandde een vrachtwagen vol drugsafval uit op een bospad in Deurne. Schadelijke stoffen waren in de grond gelekt en de boel moest worden afgegraven. Kostenplaatje voor de gemeente: ruim 50.000 euro.

In oktober 2018 lekte drugsafval uit een vrachtwagen die geparkeerd stond in de Offenbachlaan in Eindhoven. Een dag later, op 7 oktober, vloog in diezelfde straat een Mercedes Sprinter vol drugsafval in brand. Er kwamen giftige gassen vrij. De bodem moest in een deel van de straat worden afgegraven. De kosten hiervoor liepen in de tienduizenden euro’s.

Nog eentje in die categorie: het drugslab in Bosschenhoofd in 2012. Geloosde schadelijke stoffen hadden de bodem in de omgeving van het lab zwaar verontreinigd. Twee bomen werden gekapt en de bodem moest dagenlang worden afgegraven.

Chemie-Pack

Maar het gaat ook mis bij zaken die helemaal niks met drugs te maken hebben. Denk aan de verwoestende brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. Een cocktail aan chemicaliën en vervuild bluswater kwam in de bodem terecht. Zelfs tien jaar na de brand zijn de saneringswerkzaamheden nog in volle gang. De kosten lopen in de miljoenen.

Naftadiefstal

De diefstal van nafta uit een pijpleiding bij Haaren begin 2020 had ook grote gevolgen voor de bodem. Tienduizenden liters van de oliesoort waren verdwenen in de bodem. Nadat de diefstal was ontdekt, moest de bodem worden gesaneerd. De schoonmaak kostte Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) zeker een ton.

Vloeibaar asfalt

Twee jaar geleden werd op een parkeerplaats bij het Leenderbos vloeibaar asfalt gedumpt. Een gespecialiseerd bedrijf moest eraan te pas komen om het spul op te ruimen. Boswachter Erik Schram liet toen weten niet alleen te balen van de rotzooi, maar ook van de verspilling van euro’s. Geld dat volgens hem veel beter in natuurgebieden gestoken kan worden. Daar valt wat voor te zeggen.

Zware metalen

Tot slot: we dealen ook wel eens met het verleden. In De Kempen werd in 2015 een schoonmaakactie die maar liefst veertien jaar duurde afgerond. Door de zinkfabriek Nyrstar (voorheen Budelco) in Budel-Dorplein zaten de grond, lucht en water in een straal van ruim dertig kilometer vol met zware metalen. Bij de schoonmaakoperatie werden beken afgegraven, tuinen omgespit en asfalt vervangen. In totaal werden ruim 50.000 vrachtwagens met afval afgevoerd. Kosten: 150 miljoen euro. Resultaat: schone grond in De Kempen.

