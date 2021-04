Grote heidebrand in Rucphense Bossen bedreigt huis bij Schijf

(Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In de Rucphense Bossen aan de Achtmaalsebaan in Schijf woedt donderdagmiddag een grote heidebrand. Volgens de veiligheidsregio heeft een groot stuk van de heide vlamgevat. Het vuurfront is ongeveer 200 meter breed en bedreigt een huis.

Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren gesloten te houden. Meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. De brandweer zet extra materieel en mankracht in.

De Rucphense Bossen is een gebied van ongeveer 1200 hectare aan de westkant van Schijf.

