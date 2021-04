Grote heidebrand Rucphense Bossen onder controle, huis niet meer in gevaar

Wachten op privacy instellingen... (Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote heidebrand Rucphense Bossen onder controle

In de Rucphense Bossen aan de Achtmaalsebaan in Schijf heeft donderdagmiddag een grote heidebrand gewoed. Een flink deel van de heide stond in brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Het vuurfront was ongeveer 200 meter breed en de vlammen bedreigden een huis.

Rond vier uur had de brand onder controle en liep het huis geen gevaar meer. Rond halfzes werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer zette bij het bluswerk extra materieel en mankracht in, onder anderen van militairen die in de omgeving aan het oefenen waren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De Rucphense Bossen is een gebied van ongeveer 1200 hectare aan de westkant van Schijf.

