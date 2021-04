Dorpsbewoners voelen zich onveilig door azc en willen dat het dichtgaat

De gemeente Boxmeer moet nog dit jaar een besluit nemen (Foto: ANP) vergroot

8 op de 10 inwoners van Overloon en Stevensbeek voelen zich wel eens of regelmatig onveilig in hun dorp door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum in Overloon. Meer dan de helft van de inwoners van Overloon (58 procent) en Stevensbeek (66 procent) wil dat het azc dichtgaat. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Boxmeer liet uitvoeren onder de inwoners van de tien omliggende dorpen.

Eind dit jaar moet de gemeente een besluit nemen over de toekomst van het azc. Het huidige contract van de opvanglocatie die tussen de dorpen Stevensbeek (gemeente Sint Anthonis),en Overloon (gemeente Boxmeer) ligt, loopt dan af. De gemeente liet onderzoeksbureau I&O Research onderzoek doen naar het gevoel over en de ervaringen met het azc.

Overlast toegenomen door veiligelanders

De helft van alle inwoners wil dat het azc na deze termijn sluit, zo blijkt uit het rapport 'Ervaringen met zeven jaar opvang van asielzoekers in AZC Overloon'. Bewoners en ondernemers klagen over intimiderend gedrag van asielzoekers, diefstallen en fysieke en verbale bedreigingen. Ook zeggen zij dat ze zich onveilig voelen door berichtgeving van de media over inbraken, aanrandingen en bedreigingen rondom azc's.

Volgens de ondervraagden was er in de beginjaren nauwelijks sprake van overlast, op een aantal incidenten na. De laatste een tot twee jaar zou de ervaren overlast sterk zijn toegenomen. Als oorzaak wordt de komst van de zogenoemde veiligelanders naar het azc genoemd, vaak alleenstaande minderjarigen.

Aanranding en mishandeling

Locaties waar volgens het rapport asielzoekers voor overlast en criminaliteit zorgen:

de PLUS-supermarkt in Overloon ((winkeldiefstal, fysieke of verbale bedreiging van het personeel).

de directe omgeving van het azc en op de looproute naar de supermarkt ((woninginbraken, vernielingen, fietsendiefstal, betreden privéterrein)

in het openbaar vervoer (zwart rijden, intimidatie buschauffeurs).

Daarnaast waren er het afgelopen jaar nog twee grote incidenten die in verband staan met het asielzoekerscentrum: de aanranding van een minderjarig meisje en de mishandeling van een oudere man bij een woninginbraak.

Eind dit jaar besluit

Omwonenden, ondernemers en dorpsraden stellen als voorwaarde voor de verlenging dat de criminaliteit en overlast worden opgelost. Volgens de gemeente is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu aan zet.

Het rapport wordt de komende tijd besproken in de gemeenteraad. Nog voor het einde van het jaar moet de gemeente een besluit nemen over de toekomst. Het asielzoekerscentrum is sinds de zomer van 2014 gevestigd in Overloon.

