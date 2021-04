Lintjesregen: deze mensen zijn dit jaar onderscheiden in Brabant

Ook dit jaar een aangepaste lintjesregen (foto: Ab Donker). vergroot

Voor het derde jaar op rij worden op lintjesdag minder Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Brabant dan het jaar ervoor. Het totaal blijft nu beperkt tot 481. Het gaat om het laagste aantal in twintig jaar. De hoogste onderscheiding in Brabant is ditmaal voor hoogleraar Beatrice van der Heijden uit Geffen. Zij wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Alle Brabantse gelukkigen hebben eerder deze dag te horen gekregen dat het de koning heeft behaagd hen te onderscheiden. Velen hebben hun lintje al in ontvangst mogen nemen, bij anderen wordt die later deze week opgespeld. In vrijwel alle gevallen zal niet de burgemeester of wethouder dat doen, maar een familielid.

De aangepaste ceremonie, die vorig jaar voor het eerst werd toegepast, is een gevolg van de coronacrisis. Om die reden vinden de huldigingen plaats met een beperkt aantal gasten, al zijn ze in veel gemeenten wel te volgen via livestreams.

Hoge onderscheidingen

Veruit de meeste mensen die een lintje hebben gekregen of nog zullen ontvangen, werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Beatrice van der Heijden uit Geffen kreeg dus de hoogste erkenning. De nieuwbakken Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Van der Heijden wordt invloedrijk beschouwd op academisch én maatschappelijk gebied.

Yukari Suzuki uit Valkenswaard mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Zij maakt zich sterk voor een verzoening tussen Japan en de Nederlandse overlevenden en nabestaanden van de Japanse gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook Fred Holtkamp uit Veldhoven kreeg deze onderscheiding. Hij zet zich in binnen- én buitenland in voor orthopedische schoenen en andere hulmiddelen voor mensen met loopproblemen.

Jong en oud

De 35-jarige Marleen Mulders is een van de ongeveer veertig Brabanders die Ridder in de Orde van Oranje-Nassau worden. De Tilburgse zet zich als ervaringsdeskundige in voor kinderen met kanker. Mulders is de allerjongste in Brabant en Nederland die wordt onderscheiden.

Een van de oudste gedecoreerden in onze provincie is de 90-jarige Piet van den Elsen uit Oss, een oud-marinier, die actief is in de kerk, als hopman bij de Scouting en als mantelzorger.

De meeste hoeraatjes waren te horen in Den Bosch en Tilburg (25), op de voet gevolgd door Meierijstad (21). Opmerkelijk is het hoge aantal in Steenbergen. In deze gemeente werden vorig jaar slechts drie mensen verrast en dit jaar liefst achttien, een plaatselijk record. In het naburige Moerdijk werden ook achttien burgers in de bloemetjes gezet.

Kijk hier wie in jouw gemeente welke Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen:

