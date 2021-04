Familie woedend nadat opa Ben (83) zwaargewond achterblijft na aanrijding

Foto: SK-Media vergroot

Zoals bijna iedere dag maakte de 83-jarige Ben afgelopen woensdag een wandeling door de natuur van zijn woonplaats Cuijk. Totdat hij op een fietspad in Katwijk werd aangereden door een motorscooter, die op de vlucht was voor de politie. De bestuurder liet hem zwaargewond achter en ging ervandoor. Kleindochter Louise en de rest van de familie zijn verbijsterd, verdrietig en boos.

Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog flink actief, een route van vijf kilometer, het kostte hem geen enkele moeite. Na het ongeluk werd Ben met zeven gebroken ribben, een gebroken kaak, gebroken pols en overal kneuzingen en blauwe plekken naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft inmiddels een operatie ondergaan en is nog steeds niet thuis.

"Langzaam maar zeker komen er details terug."

"De verwondingen zijn ernstig, maar geestelijk is hij er nog slechter aan toe. Het is een verschrikkelijke situatie", vertelt zijn kleindochter Louise. In eerste instantie herinnerde haar opa zich weinig van wat er was gebeurd, maar langzaam maar zeker komen er steeds meer details terug.

Ook de vrouw van Ben, de 77-jarige Leny, is helemaal ondersteboven van het ongeluk. Samen hebben ze drie zoons en zes kleinkinderen. De hele familie is verdrietig maar vooral heel boos. "Hoe erg het ook is, een ongeluk kan gebeuren", zegt Louise. "Maar dat je het lef hebt om weg te gaan terwijl een oudere man zwaargewond op de grond ligt, dat is echt onbegrijpelijk. Daar zijn we ontzettend kwaad over."

Ben heeft samen met zijn vrouw Leny drie kinderen en zes kleinkinderen. (Foto: Louise) vergroot

De scooterrijder had even daarvoor verschillende verkeersovertredingen begaan op de A73. Hij reed onder andere over de middenberm en de vluchtheuvel. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar hij ging er snel vandoor. Bij zijn vlucht reed hij Ben aan, liet zijn scooter achter in de berm en ging er te voet vandoor.

"Als dit inderdaad degene is die mijn opa heeft aangereden, is dit wel het moment om sorry te zeggen."

De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden, maar die heeft nog niets verklaard en beroept zich op zijn zwijgrecht. "Dat is heel zwaar", zegt Louise. "We weten natuurlijk nog niet zeker of hij inderdaad degene is die mijn opa heeft aangereden, maar als dat zo is, dan is dit wel het moment om in ieder geval sorry te zeggen voor wat je hebt gedaan. Dat is wel het minste wat je zou kunnen doen"

Zij en haar familie hebben op Facebook een oproep geplaatst, in de hoop dat getuigen zich melden. "Het is niet stoer om op dit moment je mond dicht te houden voor je vrienden. Het is niet iets om trots op te zijn. Het is niet iets om over op te kunnen scheppen op social media. Het is niet om te lachen", schrijft Louise. Inmiddels is het bericht zo'n 550 keer gedeeld.

Ook reageerden verschillende mensen die iets hebben gezien van het ongeluk. "Zij stonden al in contact met de politie maar nadat ze mijn bericht hadden gelezen, willen ze zich opnieuw melden, omdat het zo erg vinden. Vanuit alle hoeken wordt er hulp geboden en dat is geweldig."

De 83-jarige Ben was altijd buiten te vinden. Veel mensen in Cuijk kennen hem omdat hij regelmatig een handje hielp in de Beeldentuin in het centrum Cuijk. Hij hield het park schoon en zorgde ervoor dat de kunstwerken in de tuin er netjes bij stonden.

"Stilzitten, dat was niks voor hem. Het liefst zou hij dat werk weer meteen oppakken als hij uit het ziekenhuis komt", aldus Louise. "Maar we zijn bang dat dat er voorlopig helemaal niet in zit. En of hij überhaupt nog de oude wordt, dat is nog maar de vraag."

