Ben jij een echte koningshuisfan? Speel mee met onze Koningsdag-quiz!

Dinsdag is het Koningsdag en dat viert het koninklijk gezelschap dit jaar in Eindhoven. Hoeveel weet jij over koning Willem-Alexander, Máxima en hun dochters? Neem een hap van een oranje tompouce, schenk een oranjebitter in en doe mee met de Koningsdag-quiz!

Koningsdag vindt plaats op de High Tech Campus in Eindhoven en is vanwege corona grotendeels online. Zo zitten de drie prinsesjes in een talkshow, is er een snelcursus tompouce eten en treden diverse artiesten op. Het volledige programma voor Koningsdag in Eindhoven is hier te bekijken.

In onderstaande video leggen we uit welke stappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat iemand een lintje krijgt:

